«MVP» των ημιτελικών του Eurocup o Ντεβόν Ντότσον της Μπεσίκτας

O Nτεβόν Ντότσον της Μπεσίκτας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής όλων των ημιτελικών του Εurocup και πήρε το βραβείο του «MVP», συγκεντρώνοντας το υψηλότερο PIR (21).

Ο 26χρονος γκαρντ της Μπεσίκτας πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με την τουρκική ομάδα στα ημιτελικά του Eurocup εναντίον της Μπαχτσεσεχίρ, και πήρε από το... «χέρι» την ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς. οδηγώντας την στους τελικούς.

Ο Ντότσον ολοκλήρωσε την σειρά εναντίον της Μπαχτσεσεχίρ με 16.0 πόντους, 5.1 ασίστ και 4.5 ριμπάουντ, σκοράροντας με 57.1% στο τρίποντο ανά αγώνα, στα 22' που αγωνιζόταν.

Τα πεπραγμένα του, σε συνδυασμό με την πρόκριση της Μπεσίκτας, έδωσαν στον Αμερικάνο γκαρντ τον τίτλο του «MVP», όλης της ημιτελικής φάσης.