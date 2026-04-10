Παπαθεοδώρου: «Η συνέντευξη Τύπου του Αταμάν μετέδωσε εικόνα πανικού και ομίχλης» (vid)

Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για την ήττα του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια και όλη την αθλητική επικαιρότητα.

Παρακολουθείστε όσα είπε στο παρακάτω βίντεο: