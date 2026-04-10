MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Παπαθεοδώρου: «Η συνέντευξη Τύπου του Αταμάν μετέδωσε εικόνα πανικού και ομίχλης» (vid)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για την ήττα του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια και όλη την αθλητική επικαιρότητα.

Παρακολουθείστε όσα είπε στο παρακάτω βίντεο:

 

Παπαθεοδώρου: «Η συνέντευξη Τύπου του Αταμάν μετέδωσε εικόνα πανικού και ομίχλης» (vid)