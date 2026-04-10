Πασκουάλ: «Η κατάσταση είναι περίπλοκη, να αντιδράσουμε»

Ο Τσάβι Πασκουάλ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Μονακό στάθηκε στην αντίδραση που περιμένει από την ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η κατάσταση είναι περίπλοκη επειδή οι απουσίες είναι πολύ σημαντικές και είναι πολύ δύσκολο να βρούμε έναν τρόπο να ανταγωνιστούμε ξανά. Ήμασταν ανταγωνιστικοί, σε μια αρκετά καλή στιγμή, ας πούμε. Και τώρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ανταγωνιστούμε τη νέα κατάσταση και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ανταγωνιστούμε λίγο-πολύ όπως προσπαθούσαμε πάντα να κάνουμε.

Δηλαδή, όταν δεν χάνουμε, ανταγωνιζόμαστε όλους, εκτός από τρία παιχνίδια όλη τη σεζόν: Μονακό, Ρεάλ και το τελευταίο εναντίον του Παναθηναϊκού. Αλλά στο τελευταίο, επιπλέον, η εικόνα ήταν λίγο ότι δεν πιστεύαμε στη νίκη και αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο.

Η ομάδα αντέδρασε πολύ καλά και είμαι πεπεισμένος ότι θα είμαστε σε καλό επίπεδο. Τα πάμε καλά τώρα. Το μόνο πράγμα είναι ότι έχουμε αρκετούς τραυματίες παίκτες. Η Μονακό έχει απίστευτους παίκτες, με ανταγωνιστικό χαρακτήρα, πολύ αθλητικούς, πολύ σωματικούς, και υπάρχουν οκτώ παίκτες που κέρδισαν το παιχνίδι εναντίον της Βιλερμπάν.

Μια ομάδα που αντέχει πολύ καλά επειδή τα χαρακτηριστικά των παικτών τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση όπως αυτή που έχουν. Ο Χουάν Νούνιες θα ταξιδέψει για πρώτη φορά. Ολοκλήρωσε ολόκληρη την εβδομάδα προπόνησης μαζί μας και είχε λίγο περισσότερο χρόνο.

Η τελευταία εβδομάδα ήταν καλή και θα είναι μέλος των 12 που θα ντυθούν. Αυτά είναι καλά νέα. Ο Ντάριο Μπριζουέλα είναι καλά. Οι εξετάσεις στον οπίσθιο μηριαίο του βγήκαν αρνητικές, οπότε όλα είναι καλά.