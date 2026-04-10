Τι λένε οι πιθανότητες για 6άδα για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός με την ήττα του στη Βαλένθια αποχαιρέτησε την υπόθεση τετράδα και πλέον μείωσε και τις πιθανότητες για την εξάδα.

Πόσες είναι αυτές; Σύμφωνα με το «Figurei8ht, οι πιθανότητες να είναι το «τριφύλλι» στις πρώτες 6 θέσεις έπεσαν στο 56% από το 72% μετά τη νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Στο 68% είναι οι πιθανότητες της Χάποελ Τελ Αβίβ, με τη Ζαλγκίρις να είναι στο 50%, τη Μονακό στο 17%, την Μπαρτσελόνα στο 7% και τον Ερυθρό Αστέρα στο 2%.

Όσον αφορά το πλεονέκτημα έδρας, Ολυμπιακός και Βαλένθια είναι σίγουροι με 97%, όπως και η Φενέρμπαχτσε με 95%, με τη Χάποελ να έχει 8%.



Στη «μάχη» των play in, η Μονακό έχει 94%, η Μπαρτσελόνα 89%, ο Ερυθρός Αστέρας 85%, η Ντουμπάι BC 20% και η Μακάμπι Τελ Αβίβ 12%.