Τι λένε οι πιθανότητες για 6άδα για τον Παναθηναϊκό

Πόσες είναι αυτές; Σύμφωνα με το «Figurei8ht, οι πιθανότητες να είναι το «τριφύλλι» στις πρώτες 6 θέσεις έπεσαν στο 56% από το 72% μετά τη νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα.
Στο 68% είναι οι πιθανότητες της Χάποελ Τελ Αβίβ, με τη Ζαλγκίρις να είναι στο 50%, τη Μονακό στο 17%, την Μπαρτσελόνα στο 7% και τον Ερυθρό Αστέρα στο 2%.
Όσον αφορά το πλεονέκτημα έδρας, Ολυμπιακός και Βαλένθια είναι σίγουροι με 97%, όπως και η Φενέρμπαχτσε με 95%, με τη Χάποελ να έχει 8%.
Στη «μάχη» των play in, η Μονακό έχει 94%, η Μπαρτσελόνα 89%, ο Ερυθρός Αστέρας 85%, η Ντουμπάι BC 20% και η Μακάμπι Τελ Αβίβ 12%.
EuroLeague playoff probabilities 📊— Figurei8ht (@Figurei8ht) April 9, 2026
(April 10 — mid Round 37)
🟢 TOP‑4 is almost set:
Olympiacos 100% ✅
Valencia 100% ✅
Fenerbahçe 97%
Real Madrid 95%
🔻 Still alive for a TOP‑4 surprise:
Hapoel TLV 8%
🟠 TOP‑6 — two playoff tickets left:
✅ Locked: OLY | VAL |… pic.twitter.com/NtSapUsKAz