Τα πήρε με μία φίλαθλο ο Λεμπρόν: «Ηρέμησε και δες το παιχνίδι»!

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε όργια στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Ουόριορς, αλλά ταυτόχρονα εκνευρίστηκε και με φίλαθλο.

Ο «Βασιλιάς» πήγε στον πάγκο με 41 πόντους, έχοντας οδηγήσει την ομάδα του Λος Άντζελες στην επικράτηση κι έβαλε τη θέση της μία φίλη των Ουόριορς που είχε ξεφύγει.

«Πρέπει να ηρεμήσεις», της είπε ο Λεπρόν, με τη φίλαθλο να απαντά: «Εσύ ηρέμησε!» και τον Λεμπρόν να της λέει: «Ηρέμησε και δες το παιχνίδι!».

«Μα κερδίζετε!», απάντησε η φίλαθλος, με τον Λεμπρόν να τη βάζει στη θέση της: «Δεν έχει σημασία, ηρέμησε»!