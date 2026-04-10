Συνεχάρη τον Αθηναϊκό για την προσπάθεια η ΕΟΚ

Η ΕΟΚ συνεχάρη τον Αθηναϊκό για την προσπάθειά του στον δεύτερο τελικό με τη Μερσίν στην Τουρκία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η πίκρα ενός χαμένου τίτλου που κρίθηκε στο σουτ, όσο μεγάλη κι αν είναι, δε μπορεί να “σβήσει” την προσπάθεια, την πορεία, την αξία. Ο Αθηναϊκός πάλεψε και στην Τουρκία, αλλά δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Eurocup Women. Η συνολική του παρουσία, όμως, ήταν εξαιρετική και η ΕΟΚ συγχαίρει όλα τα μέλη της ομάδας για την προσπάθεια και την εικόνα στην πορεία αυτών των μηνών.

Το μπάσκετ γυναικών πιστοποίησε και μέσω ενός σωματείου τη διαρκή του πρόοδο και την προοπτική που υπάρχει. Ο Αθηναϊκός “ακούστηκε” στην Ευρώπη, μαζί του και η Ελλάδα και η βεβαιότητα ότι έρχονται ακόμα καλύτερες μέρες και άλλες σημαντικές στιγμές είναι δικαιολογημένη».