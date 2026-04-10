Τι κάνει στα 41 του; Ο ΛεΜπρον οργίασε και οι Λέικερς σάρωσαν τους Γουόριορς

Με ηγέτη τον ΛεΜπρόν Τζέιμς που φλέρταρε με το triple-double, οι Λέικερς έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί τους και πέρασαν από την έδρα των Γουόριορς με 119-103. Δεν αγωνίστηκε ο Στεφ Κάρι.

Τι κι αν βαδίζει στην πέμπτη δεκαετία της ζωής του, με κλεισμένα τα 41 του χρόνια;

Ο King James παραμένει... αειθαλής και με ακόμα μία... βασιλική εμφάνιση, οδήγησε τους Λέικερς σε μία σημαντική νίκη μέσα στο Σαν Φρανσίσκο, βάζοντας παράλληλα τέλος στο αρνητικό σερί τριών ηττών.

Απόντος του Λούκα Ντόντσιτς, ο ΛεΜπρόν τα έκανε όλα στο γήπεδο, τελειώνοντας το παιχνίδι με 26 πόντους, 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ σε σχεδόν 32 λεπτά. Συμπαραστάτης του ο Έιτον με 21 πόντους, ενώ ακόμη πέντε παίκτες των "Λιμνανθρώπων" ήταν διψήφιοι.

Οι Ουόριορς ενόψει των play-in επέλεξαν να προφυλάξουν τον Στεφ Κάρι -ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό- στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι τους για τη regular season και στο φινάλε έμειναν από δυνάμεις. Πρώτος σκόρερ τους ήταν οι Νέιτ Γουίλιαμς και Ποτζιέμσκι που είχαν από 17 πόντους, ενώ είχαν κι ακόμη πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-28, 26-25, 24029, 30-37