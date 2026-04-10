Οι Ρόκετς «βύθισαν» τους Σίξερς στο play in tournament

Οι Χιούστον Ρόκετς πήραν την... μάχη κόντρα στους Φιλαδέλφεια 76ερς, επικρατώντας με 113-102, βάζοντας σε δύσκολη θέση τους ηττημένους.

Οι Ρόκετς είχαν από την αρχή τον έλεγχο της αναμέτρησης, όμως οι Σίξερς έδωσαν «μάχη» δυσκολεύοντας αρκετά τους γηπεδούχους, όμως οι Τεξανοί πήραν καλύτερες αποφάσεις στο φινάλε του ματς και πανηγύρισαν τη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Ρόκετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 51-29 και περιμένουν το αποτέλεσμα των Λέικερς κόντρα στους Ουίζαρντς για να δουν αν θα βρεθούν στην 4η θέση.

Οι Σίξερς, αντίθετα έπεσαν στο 43-37 και βλέπουν το ενδεχόμενο της απευθείας πρόκρισης στα playoffs να απομακρύνεται αφού η ψαλίδα από την 6η θέση άνοιξε αρκετά για την ομάδα από την Φιλαδέλφεια.

Ο Κέβιν Ντουράντ με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ρόκετς, με τον Βι Τζέι Έτζκομπ να ξεχωρίζει για τους Σίξερς έχοντας 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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