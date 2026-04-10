Μια... ανάσα από την επιστροφή στα playoffs οι Ράπτορς

Οι Τορόντο Ράπτορς με επιβλητική εμφάνιση διέλυσαν τους Μαϊάμι Χιτ με 128-114 και ετοιμάζονται να «κλειδώσουν» την παρουσία τους στα playoffs.

Οι Καναδοί μπήκαν από την αρχή του αγώνα αποφασισμένοι να αποφύγουν τις... περιπέτειες και επέβαλλαν τον ρυθμό τους, φτάνοντας με άνεση στο νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι στους Χιτ.

Με αυτή τη νίκη οι Ράπτορς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 45-35 και βρίσκονται στην 5η θέση της ανατολικής περιφέρειας, ενώ οι Χιτ έπεσαν στο 41-39 και θα βρεθούν οριστικά στο play in tournament.

O Μπράντον Ίνγκραμ με 38 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Ράπτορς, με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να ξεχωρίζει για τους Χιτ με 24 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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