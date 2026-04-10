Χεζόνια: «Στα εκτός έδρας ματς με Ολυμπιακό και Φενέρ παρατήρησα πολλά άδεια καθίσματα...»

Την Μεγάλη Εβδομάδα η Ρεάλ αναμετρήθηκε εκτός έδρας με Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, με τον Μάριο Χεζόνια να κάνει αναφορά στην αλλαγή που είδε στις ατμόσφαιρες που δημιουργούν οι οπαδοί των δύο ομάδων.
«Στα τελευταία 2 παιχνίδια κόντρα σε κορυφαίες βάσεις οπαδών, τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, παρατηρώ πολλές άδειες θέσεις και οι ατμόσφαιρες δεν είναι τόσο καλές όσο ήταν πριν από 10 χρόνια όταν παίζαμε εναντίον τους. Κάτι έχει αλλάξει», ανέφερε στο μήνυμά του ο Μάριο Χεζόνια.
These last 2 games against top fan bases Olympiacos and Fenerbahçe I notice a lot of empty seats and the atmospheres are not as good as they used to be 10 years ago when we played against them. Something has changed. Thoughts?— Mario Hezonja (@mariohezonja) April 9, 2026