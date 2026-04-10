Χεζόνια: «Στα εκτός έδρας ματς με Ολυμπιακό και Φενέρ παρατήρησα πολλά άδεια καθίσματα...»

Ο Κροάτης φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης σχολίασε στα social media την εικόνα που αντίκρισε στο ΣΕΦ αλλά και την έδρα της Φενέρ με αρκετά άδεια καθίσματα στις εξέδρες.

Την Μεγάλη Εβδομάδα η Ρεάλ αναμετρήθηκε εκτός έδρας με Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, με τον Μάριο Χεζόνια να κάνει αναφορά στην αλλαγή που είδε στις ατμόσφαιρες που δημιουργούν οι οπαδοί των δύο ομάδων.

«Στα τελευταία 2 παιχνίδια κόντρα σε κορυφαίες βάσεις οπαδών, τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, παρατηρώ πολλές άδειες θέσεις και οι ατμόσφαιρες δεν είναι τόσο καλές όσο ήταν πριν από 10 χρόνια όταν παίζαμε εναντίον τους. Κάτι έχει αλλάξει», ανέφερε στο μήνυμά του ο Μάριο Χεζόνια.