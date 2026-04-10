Ο Ολυμπιακός έκανε… Πειραιώτες τους Βούλγαρους και οι 2.000 έγιναν… 10.000!

Στη Βουλγαρία περίμεναν πως και πως τον Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός βρήκε την ευκαιρία και τους… μετέτρεψε σε Πειραιώτες. Ήταν 2000, στην αρχή της τηλεοπτικής μετάδοσης έγιναν 6.000 και στο τέλος έφτασαν τους 10.000 Ολυμπιακούς. Κάτι που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως κάτω από την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός…

Μετά τα Final Four που μετράνε όσο οι τίτλοι στην Ευρώπη. Μετά τους εγχώριους τίτλους που μετρούν μόνο από τότε που παρουσιάστηκε το σύστημα Λιόλιου και όλα τα υπόλοιπα διαγράφηκαν. Ήρθε η ώρα οι Βούλγαροι να γίνουν οργανωμένοι υποστηρικτές του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την ΚΑΕ του Πειραιά, η οποία συνεχίζει να αλλάζει την πραγματικότητα, σύμφωνα με το συμφέρον της.



Στη Σόφια υπήρξαν χιλιάδες άνθρωποι που έσπευσαν να δουν το ματς της Χάποελ με τον Ολυμπιακό. Οι Βούλγαροι ήθελαν να δουν από κοντά τον Σάσα Βεζένκοφ. Τον βράβευσε μέχρι και ο υπουργός αθλητισμού. Μια πραγματική γιορτή. Σα να λέμε πως έρχονται οι Μπακς να παίξουν στην Ελλάδα με τον Γιάννη στη σύνθεσή τους. Δεν θα γίνει sold out;



Φυσικά υπήρξαν 2.000 φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» που ταξίδεψαν στη βουλγαρική πρωτεύουσα. Για να δουν από κοντά την ομάδα τους. Εκεί πάνω στηρίχτηκε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για να αλλάξει την πραγματικότητα. Ακολουθώντας την αγαπημένη της συνήθεια. Έκανε τους Βούλγαρους φιλάθλους… νατουραλιζέ, για να τους «βαφτίσει» Ολυμπιακούς.



Αρχικά λεγόταν πως είναι 6.000. Μετά στην τηλεοπτική μετάδοση ανέβασαν τον αριθμό στους 10.000. Μέσω ενημέρωσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός φυσικά, η οποία έκανε και σχετική ανάρτηση στα social media.



«Απίστευτο! 10.000 φίλαθλοι στη Σόφια για ένα παιχνίδι regular season! Το ευχαριστούμε είναι λίγo».