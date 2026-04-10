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Ο Ολυμπιακός έκανε… Πειραιώτες τους Βούλγαρους και οι 2.000 έγιναν… 10.000!

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Στη Βουλγαρία περίμεναν πως και πως τον Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός βρήκε την ευκαιρία και τους… μετέτρεψε σε Πειραιώτες. Ήταν 2000, στην αρχή της τηλεοπτικής μετάδοσης έγιναν 6.000 και στο τέλος έφτασαν τους 10.000 Ολυμπιακούς. Κάτι που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως κάτω από την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός…

Μετά τα Final Four που μετράνε όσο οι τίτλοι στην Ευρώπη. Μετά τους εγχώριους τίτλους που μετρούν μόνο από τότε που παρουσιάστηκε το σύστημα Λιόλιου και όλα τα υπόλοιπα διαγράφηκαν. Ήρθε η ώρα οι Βούλγαροι να γίνουν οργανωμένοι υποστηρικτές του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την ΚΑΕ του Πειραιά, η οποία συνεχίζει να αλλάζει την πραγματικότητα, σύμφωνα με το συμφέρον της.
 
Στη Σόφια υπήρξαν χιλιάδες άνθρωποι που έσπευσαν να δουν το ματς της Χάποελ με τον Ολυμπιακό. Οι Βούλγαροι ήθελαν να δουν από κοντά τον Σάσα Βεζένκοφ. Τον βράβευσε μέχρι και ο υπουργός αθλητισμού. Μια πραγματική γιορτή. Σα να λέμε πως έρχονται οι Μπακς να παίξουν στην Ελλάδα με τον Γιάννη στη σύνθεσή τους. Δεν θα γίνει sold out;
 
Φυσικά υπήρξαν 2.000 φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» που ταξίδεψαν στη βουλγαρική πρωτεύουσα. Για να δουν από κοντά την ομάδα τους. Εκεί πάνω στηρίχτηκε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για να αλλάξει την πραγματικότητα. Ακολουθώντας την αγαπημένη της συνήθεια. Έκανε τους Βούλγαρους φιλάθλους… νατουραλιζέ, για να τους «βαφτίσει» Ολυμπιακούς.
 
Αρχικά λεγόταν πως είναι 6.000. Μετά στην τηλεοπτική μετάδοση ανέβασαν τον αριθμό στους 10.000. Μέσω ενημέρωσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός φυσικά, η οποία έκανε και σχετική ανάρτηση στα social media.
 
«Απίστευτο! 10.000 φίλαθλοι στη Σόφια για ένα παιχνίδι regular season! Το ευχαριστούμε είναι λίγo».


 
Προσέξατε τη λεπτομέρεια; Δεν αναφέρεται πουθενά πως ήταν φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Φίλαθλοι. Έτσι γενικά. Λογικά δεν θα είχαν και φωτογραφίες από την ορκωμοσία τους στο στρατό για να πιστοποιήσουν κάτι διαφορετικό. Και στα video της ΚΑΕ του Πειραιά, φαίνεται να πανηγυρίζουν οι παίκτες τη νίκη τους με έναν πυρήνα στην εξέδρα (τους 2.000) και από πίσω η κεντρική εξέδρα να κάθεται σιωπηλή. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι ελληνικά να τραγουδήσουν συνθήματα.
 
Ήταν βέβαιο πως θα ακολουθηθεί αυτή η τακτική από τον Ολυμπιακό. Σε όλα θέλει να κάνει συγκρίσεις. Πριν μια εβδομάδα περίπου, στο ίδιο γήπεδο βρέθηκαν 6.000 Παναθηναϊκοί. Οι οποίοι ταξίδεψαν για να δουν την ομάδα τους. Δεν ήταν από τη Σόφια και τις γύρω περιοχές, για να δουν έναν συμπατριώτη τους να αγωνίζεται.
 
Μόλις κατάλαβαν πως η παρουσία των Βούλγαρων δίνει αυτή την ευκαιρία, εργαλειοποίησαν τους αριθμούς των φιλάθλων που βρέθηκαν στις εξέδρες. Βαφτίζοντας το κρέας-ψάρι, τους Βούλγαρους-Έλληνες και Ολυμπιακούς.
 
Τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις των «ερυθρόλευκων», φανέρωσαν πως όλοι κατάλαβαν τι συμβαίνει. Το μοντέλο Μπιρσίμ στις προεκλογικές συγκεντρώσεις, δεν περνά το 2026 σε μπασκετικά γήπεδα. Οι 2.000 δεν γίνονται 10.000, οι Βούλγαροι δεν γίνονται Ολυμπιακοί.
 
Ακουγόταν κιόλας. Γιατί με 10.000 κόσμο αν η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε ήταν αυτή που ακουγόταν, τότε η προσβολή είναι για τους φίλους του Ολυμπιακού. Οι ιαχές ήταν έντονες μόνο σε κάτι που έκανε ο Βεζένκοφ. Οι υπόλοιποι του Ολυμπιακού περνούσαν αδιάφοροι, παρά τη σημαντική και δύσκολη νίκη που πήραν.
Ο Ολυμπιακός έκανε… Πειραιώτες τους Βούλγαρους και οι 2.000 έγιναν… 10.000!