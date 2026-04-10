Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τάιμ άουτ σε όλο το δεύτερο ημίχρονο!

Εικόνα παραίτησης παρουσίασε ο Παναθηναϊκός σε όλο το β μέρος. Κάτι που αποτυπώνεται ακόμα και από τα τάιμ άουτ που… δεν ζητήθηκαν.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 102-84 στην έδρα της Βαλένθια, με τους «πράσινους» να παρουσιάζουν κακό πρόσωπο, μετά την εκπληκτική εμφάνιση που είχαν πραγματοποιήσει πριν λίγες ημέρες στην έδρα της Μπαρτσελόνα.

Ενδεικτικό της εικόνας... παραίτησης που παρουσίασαν οι «πράσινοι» στο δεύτερο ημίχρονο στην Roig Arena, ήταν η κίνηση του Εργκίν Αταμάν να μην πάρει κανένα από τα τάιμ άουτ που δικαιούνταν.

Στα 20 λεπτά που διήρκεσε το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης με την Βαλένθια, ο Τούρκος προπονητής του Τριφυλλιού, δεν ζήτησε κανένα τάιμ άουτ και οι μόνες διακοπές έγιναν από τα τηλεοπτικά τάιμ άουτ.