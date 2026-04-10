Mαρτίνεθ: «Ούτε εμείς θέλουμε τον Παναθηναϊκό στα playoffs»

Ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, τόνισε ότι η ομάδα του θα ήθελε να αποφύγει τους «πράσινους» στα playoffs.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για τη συνέχεια: «Πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο και να δουλεύουμε σωστά. Δεν πρέπει να διαχωρίζουμε πολύ τις διοργανώσεις. Το παιχνίδι της Κυριακής με τη Μάλαγα είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί μας δυσκολεύουν οι εβδομάδες με τρία ματς. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι σήμερα, αλλά να συγκεντρωθούμε στο επόμενο. Δεν έχει κριθεί τίποτα. Το πλεονέκτημα έδρας δεν σου εξασφαλίζει κάτι. Το πιο λογικό είναι να συνεχίσουμε με ταπεινότητα».



Για την ατάκα Αταμάν ότι δεν θέλει τη Βαλένθια στα playoffs: «Για εμάς τα playoffs είναι σαν τη σκοτεινή πλευρά της σελήνης, δεν έχουμε βρεθεί ποτέ εκεί. Ούτε εγώ θέλω να διασταυρωθώ με τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να δείξουμε την καλύτερη εκδοχή μας. Θα αντιμετωπίσουμε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το Final Four, θα αγοράζουμε εισιτήρια για να αποκλειστούμε».



Για τον Μοντέρο: «Προπονώ σχεδόν 40 χρόνια κορυφαίους παίκτες και δεν μου αρέσει να συγκρίνω. Ο Μοντέρο είναι πολύ ανταγωνιστικός, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για τους συμπαίκτες του. Δεν πρόκειται για ατομικό άθλημα. Αυτό που μετράει είναι η προσπάθεια όλων».



Για την αλλαγή αμυντικής τακτικής του Παναθηναϊκού στην τρίτη περίοδο: «Είναι μια ομάδα που αλλάζει συνεχώς τακτική και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Στο τρίτο δεκάλεπτο, η άμυνα με αλλαγές και ζώνη μας έβγαλε από τον ρυθμό μας. Είναι δικό τους επίτευγμα. Θα μπορούσαμε να βρούμε πιο γρήγορα λύσεις, πρέπει να το βελτιώσουμε. Το μπάσκετ έχει σκαμπανεβάσματα. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία».