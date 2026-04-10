Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να τερματίσει 6ος

O Παναθηναϊκός έφυγε με την ήττα από τη Βαλένθια και πλέον περιμένει τα ματς των Ζαλγκίρις κι Αστέρα για να δει αν θα πάρει την 6η θέση.

Το «τριφύλλι» είναι πλέον στο 21-16 και περιμένει την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague την Εφές στο «T-Center», σε ένα ματς που δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από τη νίκη.

Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει 6ος;

Αρχικά φυσικά να επικρατήσει ο ίδιος της Εφές και στη συνέχεια να περιμένει τις Ζαλγκίρις και Ερυθρό Αστέρα να κάνουν από μία ήττα στα δύο ματς που έχουν ακόμα στην κανονική διάρκεια.

Οι Λιθουανοί αγωνίζονται στην 37η αγωνιστική κόντρα στην Παρτιζάν στη Σερβία τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4), με τον Αστέρα να αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στη Γαλλία.

Στην τελευταία στροφή της regular season η Ζαλγκίρις παίζει εντός με την Παρί, την ίδια στιγμή που οι Σέρβοι ταξιδεύουν στην Ισπανία για να κοντραριστούν με τη Ρεάλ.

Σε άλλη μία περίπτωση, ο Παναθηναϊκός θέλει 2 ήττες της Χάποελ Τελ Αβιβ στο εξ αναβολής ματς με τη Μακάμπι και τη Μονακό στη Γαλλία, ώστε με νίκη απέναντι στην Εφές να πιάσει τους Ισραηλινούς στις 22 νίκες και να την περάσει, αφού έχει την ισοβαθμία.

Αν μάλιστα οι 2 ήττες της Χάποελ Τελ Αβίβ συνδυαστούν με το 1/2 της Ζαλγκίρις στα 2 ματς που έχει, τότε οι «πράσινοι» με νίκη κόντρα στην Εφές θα τερματίσουν στην 5η θέση.

Αν ωστόσο η Ζαλγκίρις κάνει το 2/2 και παράλληλα ο Αστέρας χάσει ένα από τα δύο παιχνίδια που έχει, τότε το «τριφύλλι» θα είναι 7ο και τα παίξει στα play in.

Στο χειρότερο σενάριο για τον Παναθηναϊκό, ακόμα κι αν ο ίδιος κερδίσει την Εφές και παράλληλα η Χάποελ κάνει το 1/2, η Ζαλγκίρις το 2/2, ο Αστέρας το 2/2 και μία η Μπαρτσελόνα ή από δύο νίκες Μπαρτσελόνα και Ερυθρός Αστέρας, τότε θα βρεθεί 8ος.