Σερέλης: «Δεν ακολουθήσαμε τον ρυθμό, κέρδισε δίκαια η Βαλένθια»

Ο Χρήστος Σερέλης μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Βαλένθια τόνισε πως οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Ισπανών.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «Playmakers»:

«Έπαιξε σε ένα ρυθμό πολύ γρήγορο. Στο πρώτο είχαμε τεράστια προβλήματα, δεν ακολουθήσαμε τον ρυθμό. Η διαφορά ήταν αναστρέψιμη. Αλλάξαμε κάποια πράγματα στην άμυνα με το zone press και τις αλλαγές στην τρίτη περίοδο, πλησιάσαμε κάπως αλλά και σε αυτή την άμυνα δώσαμε φθηνά καλάθια και μας πλήγωσαν. Ήταν μία κακή εμφάνιση για εμάς αμυντικά. Πρέπει να δώσουμε και συγχαρητήρια στον αντίπαλο, έπαιξε σε γρήγορο ρυθμό, με σωστές αποφάσεις. Είναι εύστοχη ομάδα, κέρδισε δίκαια το παιχνίδι.

Είναι ομάδα που επιτίθεται στο επιθετικό ριμπάουντ. Παρά το γεγονός πως παίζει με τέτοιο ρυθμό, έχει παίκτες με ενέργεια και διάθεση να πηγαίνουν στο ριμπάουντ. Ούτε σε αυτό το σημείο ήμασταν καλοί. Στο πρώτο έβαλαν τα περισσότερα, τα 4-5 που έχασαν, ανανέωσαν και σκόραραν μετά. Δεν κάναμε πολλά πράγματα καλά. Στέλναμε παίκτες στο δυνατό χέρι και όχι στο αδύνατο. Ήταν μία εμφάνιση που δεν ήταν αυτή που πρέπει για να κερδίσεις εδώ μέσα.

Πάντα πάει σε αυτό τον ρυθμό η Βαλένθια. Πρέπει να κάνεις σωστές επιθέσεις. Όχι αναγκαστικά βιαστικές, από το post, να μην παίζεις στο τρανζίσιον. Να παίζεις άμυνα, να κάνεις αλλαγές, να μην βρίσκουν ξερμακάριστα σουτ. Έτσι μπορεί να σταματήσεις μία τέτοια ομάδα. Και φυσικά να παίρνεις τα ριμπάουντ».