Euroleague: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των play-offs, τζάμπολ στις 28 Απριλίου

Η κανονική διάρκεια της Euroleague πλησιάζει στο φινάλε με μια αγωνιστική να απομένει και τα play-off κάνουν τζάμπολ στις 28 Απριλίου.

H Eurolegue έχει μπει στην τελική της ευθεία, με την regular season να φτάνει στο τέλος της και μια αγωνιστική μένει για το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Με το πέρας των Play In, oκτώ ομάδες, οι έξι πρώτες της κανονικής περιόδου και οι δύο που θα προκριθούν από το Play-In –θα χωριστούν σε τέσσερα ζευγάρια, τα οποία θα κριθούν στις τρεις νίκες (best-of-five), με βάση τη θέση που θα έχουν κατά την είσοδό τους στα playoffs.

Οι αγώνες ξεκινούν την Τρίτη 28 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν το αργότερο έως την Τετάρτη 13 Μαΐου. Τα δύο πρώτα παιχνίδια, καθώς και ένα πέμπτο σε περίπτωση που χρειαστεί, θα διεξαχθούν στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε υψηλότερα στην κανονική περίοδο.