Το πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια

Ολοκληρώθηκε το «κυρίως» πιάτο της 37ης και προτελευταίας αγωνιστικής της regular season της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει την ήττα στην έδρα της Βαλένθια.

Το Τριφύλλι πλέον έπεσε στο 21-16 και περιμένει το αυριανό αποτέλεσμα της Ζαλγκίρις με την Παρτιζάν για να γνωρίζει αν θα παραμείνει στην εξάδα η θα βρεθεί εκτός.

Τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής

Μεγάλη Πέμπτη 09/04

Xάποελ - Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Αρμάνι - Μπάγερν 84-94

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 102-84

Παρί - Μακάμπι 113-80

Μεγάλη Παρασκευή 10/04

Μονακό - Μπαρτσελόνα (20:30)

Ντουμπάι - Εφές (21:00)

Βίρτους - Μπασκόνια (21:30)

Παρτίζαν - Ζάλγκιρις (21:30)

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)

Η Κατάταξη

Ολυμπιακός 25-12 Βαλένθια 24-13 Ρεάλ Μαδρίτης 23-14 Φενέρμπαχτσε 23-14 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14 Ζάλγκιρις 21-15 Παναθηναϊκός 21-16 Μονακό 20-16 Ερυθρός Αστέρας 20-16 Μπαρτσελόνα 20-16 Ντουμπάι 19 -17 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19 Μπάγερν Μονάχου 17-20 Αρμάνι Μιλάνο 17-20 Παρτίζαν 15-21 Παρί 15-22 Βίρτους Μπολόνια 13-23 Μπασκόνια 12-24 Αναντολού Εφές 11-25 Βιλερμπάν 8-28

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Η Επόμενη αγωνιστική (38η)

16/4

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 21:45

17/4

Ντουμπάι – Βαλένθια 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 20:30

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 21:30