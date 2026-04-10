Το πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια

Το Τριφύλλι πλέον έπεσε στο 21-16 και περιμένει το αυριανό αποτέλεσμα της Ζαλγκίρις με την Παρτιζάν για να γνωρίζει αν θα παραμείνει στην εξάδα η θα βρεθεί εκτός.
Τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής
Μεγάλη Πέμπτη 09/04
Xάποελ - Ολυμπιακός 85-89
Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης 69-74
Αρμάνι - Μπάγερν 84-94
Βαλένθια - Παναθηναϊκός 102-84
Παρί - Μακάμπι 113-80
Μεγάλη Παρασκευή 10/04
Μονακό - Μπαρτσελόνα (20:30)
Ντουμπάι - Εφές (21:00)
Βίρτους - Μπασκόνια (21:30)
Παρτίζαν - Ζάλγκιρις (21:30)
Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)
Η Κατάταξη
- Ολυμπιακός 25-12
- Βαλένθια 24-13
- Ρεάλ Μαδρίτης 23-14
- Φενέρμπαχτσε 23-14
- Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14
- Ζάλγκιρις 21-15
- Παναθηναϊκός 21-16
- Μονακό 20-16
- Ερυθρός Αστέρας 20-16
- Μπαρτσελόνα 20-16
- Ντουμπάι 19 -17
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19
- Μπάγερν Μονάχου 17-20
- Αρμάνι Μιλάνο 17-20
- Παρτίζαν 15-21
- Παρί 15-22
- Βίρτους Μπολόνια 13-23
- Μπασκόνια 12-24
- Αναντολού Εφές 11-25
- Βιλερμπάν 8-28
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).
Η Επόμενη αγωνιστική (38η)
16/4
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 21:05
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 21:15
Παρτίζαν – Μπασκόνια 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 21:45
17/4
Ντουμπάι – Βαλένθια 19:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 20:30
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 21:30