Καμπανάκι Γιαννακόπουλου: «Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει πού βρίσκονται»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός χτύπησε… καμπάνες για το μπάσκετ που παρουσιάζει η «ακριβότερη ομάδα στην Ευρώπη».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Συγχαρητήρια στη Βαλένθια που παίζει εκπληκτικό μπάσκετ, το καλύτερο στην Ευρώπη. Όσο για εμάς, κάποιοι μάλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον Σύλλογο βρίσκονται. Διαθέτουμε την ακριβότερη ομάδα στην Ευρώπη και αυτό δεν δικαιολογεί το μπάσκετ που παίζουμε. Όλοι οφείλουμε να μην εμφανιζόμαστε κατώτεροι των περιστάσεων.

Ο κόσμος πρώτα απ' όλα και εγώ περιμένουμε στην πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν αυτό να αλλάξει. Στο χέρι μας είναι να τελειώσουμε τη χρόνια στην κορυφή. Μέσα μας ξέρουμε πως αν θέλουμε κανένας δεν μπορεί να μας κερδίσει».