Βραβεύτηκε ο Βεζένκοφ από τον Υπουργό Αθλητισμού της Βουλγαρίας

Ο Σάσα Βεζένκοφ βραβεύτηκε από τον Υπουργό Αθλητισμού της Βουλγαρίας, Ντίμιταρ Ιλίεβ, πριν το τζάμπολ του Χάποελ – Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Την τιμητική του είχε ο Σάσα Βεζένκοφ λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Χάποελ για την 37η αγωνιστική της Euroleague.

Ο άσος των «ερυθρολεύκων» βραβεύτηκε από τον Υπουργό Αθλητισμού της Βουλγαρίας, Ντίμιταρ Ιλίεβ μπροστά σε χιλιάδες συμπατριώτες του. Να σημειώσουμε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που ο διεθνής Βούλγαρος παίζει ευρωπαϊκό ματς στη χώρα του, για αυτό και η κυβέρνηση της χώρας βρήκε την ευκαιρία να τον βραβεύσει για την προσφορά του στον αθλητισμό.