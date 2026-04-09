Μπουντούρης: «Απομένουν δύο ματς - Ευελπιστώ ότι θα γελάσουμε σε λίγο καιρό»

Ο GM του ΠΑΟΚ Νίκος Μπουντούρης σε δηλώσεις του μετά την μεγάλη πρόκριση του Δικεφάλου στον τελικό του FIBA Europe Cup, σημείωσε πως δεν τελείωσε τίποτα καθώς απομένουν ακόμα δυο παιχνίδια, ενώ τόνισε πως ευελπιστεί στο τέλος να γελάσουν

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η αλήθεια είναι ότι ζούμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό μπάσκετ. Έγινε μια αλλαγή στη μέση της χρονιάς προς το καλύτερο, ήρθε ένας άνθρωπος που αγαπάει τον ΠΑΟΚ και θέλει να βοηθήσει, άλλαξε το μπάτζετ, άλλαξε διαχείριση. Όλο αυτό έπρεπε να το διαχειριστούμε εμείς που ήρθαμε, αυτοί που ήδη ήταν στην ομάδα και οι παίκτες που ήταν και ήρθαν στην ομάδα».

«Είναι δύσκολο με όλα αυτά να έχεις μια στρωμένη χρονιά. Παρόλα αυτά μέσα από όλες τις δυσκολίες και όλες τις αλλαγές βρήκαμε τον τρόπο και το δρόμο να φτάσουμε και να πετύχουμε αυτό που θέλαμε. Απομένουν άλλα δυο παιχνίδια. Είμαι ευχαριστημένος με τον ΠΑΟΚ όταν ο ΠΑΟΚ σηκώνει Κύπελλο. Είναι μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, στόχος είναι το Κύπελλο. Συνεχίζουμε την καθημερινότητα μας. Ευελπιστώ ότι θα γελάσουμε σε λίγο καιρό».