«Sold out» το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Χάποελ Τελ Αβίβ

Κατάμεστη αναμένεται να είναι η ARENA 8888 στη Σόφια για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς έχει πραγματοποιηθεί sold out.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Σόφια, όπου σήμερα (09/04, 19:30) αντιμετωπίζει την Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη, για την 37η αγωνιστική της Euroleague, και θέλει να συνεχίσει με νίκη ώστε να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά και να «σφραγίσει» το πλεονέκτημα έδρας.

Το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί σε κατάμεστο γήπεδο, καθώς έχουν εξαντληθεί όλα τα «μαγικά χαρτάκια», και δεν θα υπάρχει κενή καμία θέση από τις 12.300 που έχει η αρένα.

Πρόσωπο της βραδιάς είναι σαφέστατα ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος θα παίξει «εντός έδρας» μπροστά στους συμπατριώτες του, σε ένα γήπεδο που γνωρίζει καλά, λόγω της Εθνικής του ομάδας.