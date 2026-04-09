MVP στην 36η αγωνιστική ο 37άρης Ντόρσεϊ (vid)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 36ης αγωνιστικής στη Euroleague μετά το ρεκόρ καριέρας κόντρα στη Ρεάλ.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη του Ολυμπιακού επί τη Ρεάλ με 102-88 τη Ρεάλ Μαδρίτης, τελειώνοντας το ματς με 37 πόντους (3/4 δίποντα, 7/12 τρίποντα, 10/11 βολές), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 8 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 2 λάθη και 1 φάουλ.

Χάρη στην απόδοσή του αυτή, ο 30χρονος διεθνής συγκέντρωσε 43 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που ήταν η υψηλότερη στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής, με αποτέλεσμα να ανακηρυχθεί MVP.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι 37 πόντοι, όσο και οι 43 βαθμοί αποτελούν ρεκόρ καριέρας για τον Ντόρσεϊ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.