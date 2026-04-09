ΣΦ ΠΑΟΚ: «Όλοι αεροδρόμιο για την ομάδα μπάσκετ!»

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου μπορεί να γνώρισε την ήττα από την Μούρθια με σκορ 89-85, όμως πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τους τελικούς, για δεύτερη σερί σεζόν, θέλοντας να πάρει ..."εκδίκηση" από την Μπιλμπάο.
Ο κόσμος των «ασπρόμαυρων», ετοιμάζει υποδοχή στην ομάδα μπάσκετ, που φτάνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα από την Ισπανία.
Χαρακτηριστικά, οι ΣΦ ΠΑΟΚ αναφέρουν σε ανακοίνωση:
«Μετά από μια ακόμα ιστορική πρόκριση σε ευρωπαϊκό τελικό,υποδεχόμαστε την ομάδα μπάσκετ στις 19:26 στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!»