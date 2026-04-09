Μπέβερλι: «Όλα τα εύσημα πηγαίνουν στον προπονητή μας»

Oι δηλώσεις του Πάτρικ Μπέβερλι μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στην Μούρθια και την πρόκριση του Δικεφάλου στους τελικούς

Ποια είναι τα συναισθήματά σου αυτή τη στιγμή;

«Είμαι τόσο χαρούμενος για αυτή την ομάδα αυτή τη στιγμή. Είμαι χαρούμενος για τον προπονητή μας. Έχω παίξει σε πολλά μεγάλα παιχνίδια. Οι παίκτες που βρίσκονται στα αποδυτήρια καταλαβαίνουν τι έχουμε περάσει. Διαφορετικοί παίκτες, διαφορετικοί προπονητές, ήττες. Προσπαθούσαμε να βρούμε τη χημεία μας και τη βρήκαμε την κατάλληλη στιγμή. Είμαι τόσο χαρούμενος και τόσο περήφανος για αυτά τα παιδιά. Είμαι πραγματικά περήφανος. Την τελευταία φορά που ήμουν στην Ελλάδα, ήμουν στον τελικό της Euroleague. Τώρα είμαι στον τελικό της FIBA».

Αντιμετωπίσατε την τρίτη καλύτερη ομάδα του κορυφαίου πρωταθλήματος της Ευρώπης. Μια ισπανική ομάδα. Τι δείχνει αυτό για την ομάδα σας;

«Νομίζω ότι δείχνει πολλά για τον προπονητή μας. Κοιτάτε την ομάδα προφανώς, αλλά για να είμαστε η ομάδα που είμαστε, πρέπει να ακούμε τις εντολές. Και αυτή η εντολή έρχεται από τον πρώτο μας προπονητή. Νομίζω ότι πρέπει να του δώσετε πολλά εύσημα. Το ότι βγήκε μπροστά, γεμίζοντας το κενό από βοηθός σε πρώτος προπονητής. Το ότι αντιμετώπισε μια από τις σκληρότερες ομάδες στην Ευρώπη και έναν από τους σκληρότερους προπονητές στην Ευρώπη και πέτυχε. Νομίζω ότι αξίζουν πολλά εύσημα στον προπονητή μας».

Για το αν είναι έτοιμος να κερδίσει κάτι με τον ΠΑΟΚ:

«Ρώτα με σε δύο εβδομάδες. Είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που ανταποκριθήκαμε. Είναι δύσκολο ακόμα και να το περιγράψω με λέξεις. Το πόσο κοντά ήρθαμε μέσα από τις αντιξοότητες. Περάσαμε τόσες αντιξοότητες σε αυτή τη σύντομη σεζόν, στο διάστημα που είμαι εδώ, τους τελευταίους τρεις μήνες. Υπήρξαν τόσες δυσκολίες. Διαφορετικοί προπονητές, νέοι προπονητές, προπονητές που θα προπονούν του χρόνου. Βοηθοί που βγήκαν μπροστά. Νέοι παίκτες και παλιοί. Παίκτες που έφυγαν. Περάσαμε τόσες αντιξοότητες. Όταν φτάνουμε σε καταστάσεις πίεσης, είμαστε προετοιμασμένοι».

Ο ΠΑΟΚ διασταυρώνεται ξανά με την Μπιλμπάο στους τελικούς, τι περιμένεις από αυτά τα παιχνίδια;

«Πρέπει να δώσουμε πολλά εύσημα στην Μπιλμπάο. Μας κέρδισαν δύο φορές. Είναι μια ομάδα που μας κέρδισε δύο φορές, δίκαια και καθαρά. Πρέπει να πάμε εκεί και να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να προστατεύσουμε τη γραμμή του τριπόντου. Πρέπει να παίξουμε σκληρά και να πάρουμε τα ριμπάουντ. Και νομίζω ότι αν το κάνουμε αυτό, θα είναι ένα καλό παιχνίδι».

Για το σημείο που η Μούρθια προηγήθηκε με 11 πόντους:

«Κανένας πανικός. Τέρμα ο πανικός. Ήρθα στον πάγκο, όλοι ηρέμησαν. Είναι ένα παιχνίδι πέντε πόντων. Χαλαρά. Μία φάση τη φορά, μία φάση τη φορά. Δείξαμε μεγάλη ικανότητα. Δείξαμε πολύ χαρακτήρα στα τελευταία δύο λεπτά».

Θα ήθελες να μας πεις τι συνέβη μετά το παιχνίδι;

«Είτε κερδίζεις είτε χάνεις, πηγαίνεις να σφίξεις το χέρι του προπονητή. Εκείνος δεν ήθελε καν να μας σφίξει το χέρι. Έφυγε τρέχοντας. Πήγαμε στο γυμναστήριο. Η ομάδα τους βγήκε από τα αποδυτήρια και μας ακολούθησε. Ήταν απλώς κακοί ηττημένοι. Συμβαίνουν αυτά. Περίμεναν να νικήσουν. Περίμεναν να μας κερδίσουν με μεγάλη διαφορά».