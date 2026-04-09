Σφράγισαν το κορυφαίο ρεκόρ οι Θάντερ

Η Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους στο φετινό πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας το κορυφαίο ρεκόρ στο ΝΒΑ (64-16) μετά τη νίκη τους με 128-110 επί των Λος Άντζελες Κλίπερς στην Καλιφόρνια.

Ο Τσετ Χόλμγκρεν ήταν εντυπωσιακός με 30 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πρόσθεσε 20 πόντους και 11 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στην έβδομη διαδοχική νίκη. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Αϊζέια Τζο με 21 πόντους από τον πάγκο, καθώς και του Τζέιλεν Γουίλιαμς με 18, με τους Θάντερ να «κλειδώνουν» και την πρώτη θέση στη Δύση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, εξασφαλίζοντας πλεονέκτημα έδρας μέχρι και τους τελικούς.

Για τους Κλίπερς, ο Καουάι Λέοναρντ είχε 20 πόντους, ενώ ο Κόμπι Σάντερς πρόσθεσε 17 από τον πάγκο, με την ομάδα του Λος Άντζελες να παραμένει στην όγδοη θέση της Δύσης και να στρέφει την προσοχή της στη «μάχη» για το play-in. Οι Τζόρνταν Μίλερ και Μπρουκ Λόπεζ σημείωσαν από 16 πόντους, σε ένα παιχνίδι όπου οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν χωρίς τον Ντάριους Γκάρλαντ.

Την ίδια ώρα, οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία, επικρατώντας των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 112-101, φτάνοντας τις 13 νίκες στα τελευταία 14 παιχνίδια. Ο ΝτιΆαρον Φοξ ηγήθηκε με 25 πόντους, ενώ καθοριστική ήταν η προσφορά των αναπληρωματικών με 48 πόντους συνολικά, παρά τις απουσίες των Γουεμπανιάμα και Καστλ. Οι Σπερς (61-19) «κλείδωσαν» τη δεύτερη θέση στη Δύση, την ώρα που το Πόρτλαντ, με κορυφαίο τον Ντένι Άβντιγια (29 πόντοι) και τον Σκουτ Χέντερσον (20), παραμένει ένατο και συνεχίζει τη μάχη για την οκτάδα.

Στο Ντιτρόιτ, οι Πίστονς (58-22) επιβεβαίωσαν την εξαιρετική τους κατάσταση, επικρατώντας με 137-111 των Μιλγουόκι Μπακς και φτάνοντας τις τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια. Ο Τζέιλεν Ντούρεν ξεχώρισε με 21 πόντους και εννέα ριμπάουντ, ενώ ο Ντάνκαν Ρόμπινσον πρόσθεσε 20. Σημαντική ήταν και η επιστροφή του Κέιντ Κάνινγκχαμ, ο οποίος μετά από απουσία 11 αγώνων κατέγραψε 13 πόντους και 10 ασίστ.

Αντίθετα, οι Μπακς συνέχισαν την καθοδική τους πορεία, γνωρίζοντας δεύτερη σερί ήττα και όγδοη στα τελευταία 10 παιχνίδια. Ο Ράιαν Ρόλινς ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, ενώ ο Τζέρικο Σιμς σημείωσε triple-double με 11 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:



Κλίβεάντ - Ατλάντα 122-116

Ορλάντο - Μινεσότα 132-120

Ντιτρόιτ - Μιλγουόκι 137-111

Ντένβερ - Μέμφις 136-119

Σαν Αντόνιο - Πόρτλαντ 112-101

ΛΑ Λέικερς - Οκλαχόμα 110-128

Φοίνιξ - Ντάλας 112-107