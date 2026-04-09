Κερδίζουν και χωρίς Ουεμπανιάμα οι Σπερς

Οι Σαν Αντόνιο δυσκολεύτηκαν αλλά έκαμψαν την αντίσταση των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, επικρατώντας με 112-101.

Τα «σπιρούνια» δεν είχαν στην διάθεσή τους τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα, όμως έδειξαν ότι φέτος είναι φτιαγμένοι για μεγάλα πράγματα, πανηγυρίζοντας ακόμη μια νίκη την φετινή σεζόν.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Σπερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 61-19 και πλέον ετοιμάζονται για την επιστροφή τους σε playoffs έχοντας βάλει ψηλά τον πήχη για την post season.

Ο ΝτεΆρον Φοξ με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για του νικητές, με τον Ντένι Αβντίγια να ξεχωρίζει για τους Μπλέιζερς, έχοντας 29 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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