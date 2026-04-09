Με τριπλό Γιόκιτς οι Νάγκετς διέλυσαν τους Γκρίζλις

Οι Ντένβερ Νάγκετς με επιβλητική εμφάνιση πανηγύρισαν άνετη νίκη απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις με 136-119

Οι γηπεδούχοι δυσκολεύτηκαν στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος πάτησαν... γκάζι και έφτασαν με μεγάλη άνεση στη νίκη, για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 52-28.

Πλέον, οι Νάγκετς έχουν εδραιωθεί για τα καλά στην 3η θέση της δυτικής περιφέρειας, έχοντας προσπεράσει τους Λέικερς, που το τελευταίο διάστημα μοιάζουν με «νοσοκομείο».

Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Νάγκετς ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με ακόμη ένα tripe double, έχοντας 14 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Για τους Μέμφις Γκρίζλις που ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν την σεζόν, ξεχώρισε ο rookie Σέντρικ Κάουαρντ, που είχε 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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