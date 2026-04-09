Μεγάλη νίκη των Μάτζικ κόντρα στους Τίμπεργουλβς

Οι Ορλάντο Μάτζικ παραμένουν «ζωντανοί» για τα playoffs, πανηγυρίζοντας μεγάλη νίκη απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 132-120

Οι γηπεδούχοι έχουν πατήσει... γκάζι το τελευταίο διάστημα, θέλοντας να εξασφαλίσουν την απευθείας παρουσία τους στα playoffs και απέναντι στους Τίμπεργουλβς, επέβαλαν από την αρχή τον ρυθμό τους.

Οι Μάτζικ, κυριάρχησαν για τρία δωδεκάλεπτα απέναντι στους «Λύκους», κάτι που τους επέτρεψε να κάνουν και διαχείριση δυνάμεων στην τέταρτη περίοδο, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Μάτζικ, βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 44-36 και βρίσκονται στην 7η θέση και πλέον απειλούν τους Τορόντο Ράπτορς για την 6η θέση που οδηγεί απευθείας στα playoffs.

Ο Γκόγκα Μπιτάτζε με 14 πόντους, 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τέρενς Σάνον Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Τίμπεργουλβς με 33 πόντους και 5 ασίστ.

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