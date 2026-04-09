Οι Καβαλίερς έβαλαν τους Χοκς σε... περιπέτειες

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πανηγύρισαν τη νίκη απέναντι στους Ατλάντα Χοκς με 122-116, βάζοντας τους ηττημένους σε περιπέτειες για την απευθείας πρόκριση στα playoffs.

To ματς ήταν... ντέρμπι από το ξεκίνημά του με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ μέχρι και το ημίχρονο, με τους Χοκς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα προηγούμενοι με 60-67.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όμως τα «γεράκια» έπαθαν blackout και οι Καβαλίερς με επί μέρους 44-20, όχι μόνο έκαναν την ανατροπή αλλά πήραν και διψήφια διαφορά, αντέχοντας στο φινάλε την αντεπίθεση των Χοκς.

Με αυτή την ήττα τα «γεράκια» έπεσαν στο 45-35 και βρίσκονται στην 5η θέση της Ανατολής, νιώθοντας ωστόσο την... ανάσα των Ράπτορς, των Μάτζικ, των Σίξερς και τον Χόρνετς.

Ο Έβαν Μόμπλεϊ με 22 πόντους, 19 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Τζόναθαν Κουμίνγκα να ξεχωρίζει για τους Χοκς έχοντας 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης