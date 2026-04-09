Επίδειξη δύναμης των Πίστονς απέναντι στους Μπακς

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έστειλαν μήνυμα ενόψει των playoffs, διαλύοντας τους Μιλγουόκι Μπακς με 137-111, στην επιστροφή του Κέιντ Κάνινγχαμ.

Τα «Πιστόνια» είδαν με ικανοποίηση τον ηγέτη τους να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, μετά την περιπέτεια υγείας που πέρασε, με τον Κάνινγχαμ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση έχοντας 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Στο αγωνιστικός σκέλος, οι Πίστονς μπήκαν από την αρχή του αγώνα με ορμή και δεν άφησαν περιθώριο αντίδρασης στους Μπακς, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στο νικηφόρο αποτέλεσμα.

Mε αυτή τη νίκη οι Πίστονς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 58-22, έχοντας εξασφαλίσει την πρωτιά στην ανατολική περιφέρεια, ενώ οι Μπακς έπεσαν στο 31-49 και ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν την σεζόν.

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