Ένταση με Ισπανούς στον πάγκο του ΠΑΟΚ

Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στους τελικούς του Europe Cup δεν... άρεσε στη Μούρθια και έτσι δημιουργήθηκε μια μικρή ένταση στον πάγκο του Δικεφάλου με τη λήξη του αγώνα.

Με το φινάλε της αναμέτρησης οι παίκτες του Παντελή Μπούτσκου πανηγύρισαν αυθόρμητα την πρόκριση με την ψυχή τους. Ωστόσο, κάποιοι φίλαθλοι πίσω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ αντέδρασαν, όπως επίσης και κάποια μέλη της Μούρθια με τους πανηγυρισμούς.

Για μερικά δευτερόλεπτα επικράτησε ένταση, όμως με την επέμβαση των ψυχραιμότερων τα πνεύματα ηρέμησαν και οι ασπρόμαυροι συνέχισαν να πανηγυρίζουν μαζί με τον κόσμο τους.

Να σημειωθεί, ότι και στο πρώτο ημίχρονο υπήρξε ένταση με τους φιλάθλους πίσω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, με τους διαιτητές να διακόπτουν προσωρινά το παιχνίδι.