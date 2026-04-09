Μπούτσκος: «Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου, αυτές οι στιγμές αξίζουν για όλο τον κόσμο»

Ο Παντελής Μπούτσκος μετά την τεράστια πρόκριση του ΠΑΟΚ στον τελικό του FIBA Europe Cup, δήλωσε περήφανος για τους παίκτες του ενώ τόνισε πως αυτές οι στιγμές αξίζουν στον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παντελή Μπούτσκου:

“Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου. Είχαμε δίψα. Ξέραμε ότι η Μούρθια είναι ένας εξαιρετικός αντίπαλος, με πολλή ποιότητα και αθλητικότητα. Ήρθαμε με τη νοοτροπία να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε κατοχή. Σε κάθε ριμπάουντ πηγαίναμε σα να ήταν το τελευταίο της ζωής μας.

Πήγαμε σε κάθε ριμπάουντ με καρδιά και με θυσία. Αφιερώνουμε την πρόκριση σε όλο το σύλλογο, στα 100 μας χρόνια έχουμε ένα νέο ιδιοκτήτη, με μεγάλο όραμα, ένα θρυλικό πρόεδρο όπως ο κ. Βεζυρτζής. Αυτές οι στιγμές αξίζουν για όλο το κόσμο και τον οργανισμό. Είμαι χαρούμενος γιατί ο κόσμος μας ήταν και σήμερα εδώ να μας δώσει ενέργεια να είμαστε ανταγωνιστικοί.

Ξέραμε ότι το επίπεδο της αθλητικότητας της Μούρθια είναι απίστευτο. Κυριαρχεί στην έδρα της, ειδικά στο πρωτάθλημα. Ήταν σημαντικό να μπούμε με την νοοτροπία να θυσιαστούμε. Όλα τα ριμπάουντ, οι μπάλες σε αμφισβήτηση, ήταν ασπρόμαυρα. Το είπαμε τα αποδυτήρια, ότι πρέπει να κάνουμε τη βρωμική δουλειά με αυτοθυσία”