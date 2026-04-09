Έτοιμος για την τρίτη ευρωπαϊκή κούπα ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ πέρασε τη Μούρθια και κόντρα στην Μπιλμπάο σε διπλούς τελικούς θα διεκδικήσει τον τρίτο του ευρωπαϊκό τίτλο.

Η αρχή για τον Δικέφαλο έγινε το 1991, όταν κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων, επικρατώντας της Σαραγόσα με 76-72, ενώ το 1994 πήρε το Κύπελλο Κόρατς κερδίζοντας δύο φορές στους δύο τελικούς τη Στεφανέλ.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε άλλες τρεις φορές μια ανάσα από ακόμα ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ήταν φιναλίστ στο Κύπελλο Κυπελλούχων τόσο το 1992, όσο και το 1996, αλλά και την περσινή σεζόν ξανά με την Μπιλμπάο στους τελικούς του FIBA Europe Cup.

Τώρα, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για τη ρεβάνς από την ισπανική ομάδα, με στόχο να σηκώσει την τρίτη του ευρωπαϊκή κούπα.