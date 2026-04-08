Το πανόραμα της Euroleague δύο στροφές πριν το τέλος της regular season

Ολοκληρώθηκε η 36η αγωνιστική της Euroleague, με την Μονακό, παρά τα προβλήματά της να παραμένει εντός δεκάδας μετά τη νίκη επί της Βιλερμπάν.

Δύο στροφές πριν το τέλος της regular season ο Ολυμπιακός, βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στην 6η θέση και βλέπει ακόμη και τετράδα με συνδυασμό αποτελεσμάτων. Η 36η αγωνιστική Μ. Τρίτη 7/4

Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε 95-80

Ζάλγκιρις Κάουνας - Ντουμπάι 65-77

Ερυθρός Αστέρας - Παρί 94-81

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 102-88

Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός 79-93

Βαλένθια - Αρμάνι Μιλάνο 102-96

Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν Μονάχου 80-85

Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98 Μ. Τετάρτη 8/4

Μονακό - Βιλερμπάν 81-76

Αναντολού Εφές - Παρτίζαν 79-72 (παρ.) Η Κατάταξη Ολυμπιακός 24-12 Βαλένθια 23-13 Φενέρμπαχτσε 23-13 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13 Ρεάλ Μαδρίτης 22-14 Παναθηναϊκός 21-15 Ζάλγκιρις 21-15 Μονακό 20-16 Ερυθρός Αστέρας 20-16 Μπαρτσελόνα 20-16 Dubai Basketball 19 -17 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17 Αρμάνι Μιλάνο 17-19 Μπάγερν Μονάχου 16-20 Παρτίζαν 15-21 Παρί 14-22 Βίρτους Μπολόνια 13-23 Μπασκόνια 12-24 Αναντολού Εφές 11-25 Βιλερμπάν 8-28 *Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15). Η επόμενη αγωνιστική (37η) Μ. Πέμπτη 9/4

19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου

21:30 Βαλένθια - Παναθηναϊκός

22:00 Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ Μ. Παρασκευή 10/4

20:30 Μονακό - Μπαρτσελόνα

21:00 Ντουμπάι - Αναντολού Εφές

21:30 Παρτιζάν - Ζαλγκίρις

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια

21:45 Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας

Η τελευταία αγωνιστική (38η) Πέμπτη 16/4

21:00 Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Παρτιζάν - Μπασκόνια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας Παρασκευή 17/4

19:00 Ντουμπάι - Βαλένθια

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρί

20:30 Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου