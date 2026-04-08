Το πανόραμα της Euroleague δύο στροφές πριν το τέλος της regular season

Δύο στροφές πριν το τέλος της regular season ο Ολυμπιακός, βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στην 6η θέση και βλέπει ακόμη και τετράδα με συνδυασμό αποτελεσμάτων.
Η 36η αγωνιστική
Μ. Τρίτη 7/4
Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε 95-80
Ζάλγκιρις Κάουνας - Ντουμπάι 65-77
Ερυθρός Αστέρας - Παρί 94-81
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός 79-93
Βαλένθια - Αρμάνι Μιλάνο 102-96
Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν Μονάχου 80-85
Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98
Μ. Τετάρτη 8/4
Μονακό - Βιλερμπάν 81-76
Αναντολού Εφές - Παρτίζαν 79-72 (παρ.)
Η Κατάταξη
- Ολυμπιακός 24-12
- Βαλένθια 23-13
- Φενέρμπαχτσε 23-13
- Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13
- Ρεάλ Μαδρίτης 22-14
- Παναθηναϊκός 21-15
- Ζάλγκιρις 21-15
- Μονακό 20-16
- Ερυθρός Αστέρας 20-16
- Μπαρτσελόνα 20-16
- Dubai Basketball 19 -17
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17
- Αρμάνι Μιλάνο 17-19
- Μπάγερν Μονάχου 16-20
- Παρτίζαν 15-21
- Παρί 14-22
- Βίρτους Μπολόνια 13-23
- Μπασκόνια 12-24
- Αναντολού Εφές 11-25
- Βιλερμπάν 8-28
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).
Η επόμενη αγωνιστική (37η)
Μ. Πέμπτη 9/4
19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός
20:45 Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου
21:30 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
22:00 Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μ. Παρασκευή 10/4
20:30 Μονακό - Μπαρτσελόνα
21:00 Ντουμπάι - Αναντολού Εφές
21:30 Παρτιζάν - Ζαλγκίρις
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια
21:45 Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας
Η τελευταία αγωνιστική (38η)
Πέμπτη 16/4
21:00 Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια
21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Παρτιζάν - Μπασκόνια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή 17/4
19:00 Ντουμπάι - Βαλένθια
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρί
20:30 Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:15 Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου