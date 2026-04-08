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Το πανόραμα της Euroleague δύο στροφές πριν το τέλος της regular season

Μπάσκετ
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Ολοκληρώθηκε η 36η αγωνιστική της Euroleague, με την Μονακό, παρά τα προβλήματά της να παραμένει εντός δεκάδας μετά τη νίκη επί της Βιλερμπάν.

Δύο στροφές πριν το τέλος της regular season ο Ολυμπιακός, βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στην 6η θέση και βλέπει ακόμη και τετράδα με συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Η 36η αγωνιστική

Μ. Τρίτη 7/4
Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε 95-80
Ζάλγκιρις Κάουνας - Ντουμπάι 65-77
Ερυθρός Αστέρας - Παρί 94-81
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός 79-93
Βαλένθια - Αρμάνι Μιλάνο 102-96
Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν Μονάχου 80-85
Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98

Μ. Τετάρτη 8/4
Μονακό - Βιλερμπάν 81-76
Αναντολού Εφές - Παρτίζαν 79-72 (παρ.)

Η Κατάταξη

  1. Ολυμπιακός 24-12
  2. Βαλένθια 23-13
  3. Φενέρμπαχτσε 23-13
  4. Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13
  5. Ρεάλ Μαδρίτης 22-14
  6. Παναθηναϊκός 21-15
  7. Ζάλγκιρις 21-15
  8. Μονακό 20-16
  9. Ερυθρός Αστέρας 20-16
  10. Μπαρτσελόνα 20-16
  11. Dubai Basketball 19 -17
  12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17
  13. Αρμάνι Μιλάνο 17-19
  14. Μπάγερν Μονάχου 16-20
  15. Παρτίζαν 15-21
  16. Παρί 14-22
  17. Βίρτους Μπολόνια 13-23
  18. Μπασκόνια 12-24
  19. Αναντολού Εφές 11-25
  20. Βιλερμπάν 8-28

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Η επόμενη αγωνιστική (37η)

Μ. Πέμπτη 9/4
19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός
20:45 Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου
21:30 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
22:00 Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μ. Παρασκευή 10/4
20:30 Μονακό - Μπαρτσελόνα
21:00 Ντουμπάι - Αναντολού Εφές
21:30 Παρτιζάν - Ζαλγκίρις
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια
21:45 Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας


Η τελευταία αγωνιστική (38η)

Πέμπτη 16/4
21:00 Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια
21:15 Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Παρτιζάν - Μπασκόνια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4
19:00 Ντουμπάι - Βαλένθια
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρί
20:30 Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:15 Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου

Το πανόραμα της Euroleague δύο στροφές πριν το τέλος της regular season