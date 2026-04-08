Παναθηναϊκός: Και 2η τούρτα - έκπληξη στον Όσμαν (vid)

Μετά την έκπληξη των φίλων του Παναθηναϊκού στον Τσέντι Όσμαν, σειρά πήρε και η αποστολή του «τριφυλλιού».

Ο Τούρκος άσος έχει σήμερα τα γενέθλιά του και το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) είδε τους φίλους του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο να του κάνουν έκπληξη, για να ακολουθήσει η «πράσινη» αποστολή.

Τα μέλη του «τριφυλλιού» έκαναν έκπληξη στον Όσμαν κατά τη διάρκεια του βίντεο, με τον Τούρκο άσο να σβήνει και δεύτερη τούρτα στα γενέλθιά του.

Δείτε το σχετικό βίντεο: