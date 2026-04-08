Παναθηναϊκός: Και 2η τούρτα - έκπληξη στον Όσμαν (vid)

Ο Τούρκος άσος έχει σήμερα τα γενέθλιά του και το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) είδε τους φίλους του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο να του κάνουν έκπληξη, για να ακολουθήσει η «πράσινη» αποστολή.
Τα μέλη του «τριφυλλιού» έκαναν έκπληξη στον Όσμαν κατά τη διάρκεια του βίντεο, με τον Τούρκο άσο να σβήνει και δεύτερη τούρτα στα γενέλθιά του.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
After the #PAOFans’ morning surprise, it was time for the team to show some love to the birthday boy, @cediosman! 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 8, 2026
The Green family is all about these moments! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/x59qafHW5R