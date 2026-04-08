Roig Arena: Το «στολίδι» αξίας 400 εκατ. ευρώ αλλάζει το πώς είχαμε τα μπασκετικά γήπεδα στο μυαλό μας (pics)

Το SDNA σας ξεναγεί στο γήπεδο - στολίδι της Βαλένθια, τη Roig Arena, που άνοιξε τις πύλες της το 2025 και κόστισε 400 εκατομμύρια ευρώ. Τι ομοιότητες και διαφορές έχει με το "T-Center", το «κόσμημα» του Παναθηναϊκού; Ποια είναι η... πρόταση των Ισπανών προς την υπόλοιπη Ευρώπη;

Από τη στιγμή που αντικρίζει κανείς το κτίριο από το εξωτερικό, καταλαβαίνει πως πρόκειται για κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα ευρωπαϊκά standards ή... απλά γήπεδα.

Η Roig Arena μοιάζει περισσότερο με ένα αρχιτεκτονικό statement παρά με ένα απλό κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Οι γραμμές γύρω από το γήπεδο και το design του, ο φωτισμός της πρόσοψης και η συνολική αισθητική δημιουργούν την αίσθηση ενός «διαστημοπλοίου» που έχει προσγειωθεί στη Βαλένθια, με πολλούς να τη χαρακτηρίζουν ήδη ως μία από τις πιο εντυπωσιακές εξωτερικά αθλητικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης.

Το γήπεδο άνοιξε επίσημα τον Σεπτέμβριο του 2025, ολοκληρώνοντας μια κατασκευαστική διαδικασία που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020, με το συνολικό κόστος να φτάνει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Πήρε το όνομά του από τον Χουάν Ρόιγκ, τον ισχυρό άνδρα που χρηματοδότησε το project και αποτελεί τον βασικό υποστηρικτή της μπασκετικής Βαλένθια, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση της ομάδας με τη νέα της έδρα.

Η χωρητικότητα φτάνει τους 15.600 θεατές για αγώνες μπάσκετ, αριθμός που τοποθετεί το γήπεδο ανάμεσα στα μεγάλα της διοργάνωσης, ενώ για συναυλίες η χωρητικότητα ανεβαίνει στις 18.600 θέσεις σε διάταξη 180 μοιρών και αγγίζει τις 20.000 σε 360° διαμόρφωση. Παράλληλα, διαθέτει περίπου 1.300 θέσεις στάθμευσης, κάτι που δείχνει ότι η συνολική εμπειρία του επισκέπτη σχεδιάστηκε με βάση την άνεση και τη λειτουργικότητα.

Η φιλοσοφία του project δεν περιορίζεται μόνο στο μπάσκετ. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας πολυχώρος που θα ενώνει τον αθλητισμό, τη μουσική και την ψυχαγωγία, με premium υπηρεσίες και VIP εμπειρίες που παραπέμπουν περισσότερο σε αμερικανικά πρότυπα παρά σε παραδοσιακές ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις.

Το τεχνολογικό κομμάτι αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της Roig Arena. Περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά μέτρα εσωτερικών οθονών, ένας κεντρικός video scoreboard 223 τετραγωνικών μέτρων και ένα videowall 500 τετραγωνικών δημιουργούν μια έντονα ψηφιακή εμπειρία. Την ίδια στιγμή, μια εξωτερική οθόνη σχεδόν 300 τετραγωνικών μεταφέρει το θέαμα και έξω από το γήπεδο, ενώ η φωτιζόμενη πρόσοψη ενισχύει την εικόνα ενός σύγχρονου entertainment hub.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και το εντυπωσιακό cube στο κέντρο του γηπέδου, σε στυλ που θυμίζει NBA και δεν σε άλλο γήπεδο της Euroleague. Οι LED διαφημιστικές επιφάνειες ανάμεσα στα διαζώματα, αλλά και επιμέρους σχεδιαστικές λεπτομέρειες, φέρνουν στο μυαλό αντίστοιχες αναβαθμίσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε μεγάλα γήπεδα, όπως το ανακαινισμένο "Telekom Center", το «σπίτι» του Παναθηναϊκού.

Στο εσωτερικό, η πολυτέλεια είναι εμφανής. Δερμάτινα καθίσματα, άνετοι χώροι, πολλαπλές VIP σουίτες και διαφορετικές κατηγορίες hospitality δημιουργούν ένα περιβάλλον που απευθύνεται τόσο στον φίλαθλο όσο και στον «corporate επισκέπτη». Οι σουίτες βρίσκονται τόσο περιμετρικά του γηπέδου όσο και σε πιο ασυνήθιστα σημεία, με ορισμένες να διαθέτουν ακόμη και μικρά «μπαλκόνια» θέασης προς το παρκέ.

Οι κατηγορίες των premium χώρων καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, από networking spaces με private bar και εξατομικευμένες υπηρεσίες μέχρι πλήρως εξοπλισμένα private boxes για εταιρική φιλοξενία και χώρους υψηλής γαστρονομίας με ιδιωτικές βεράντες. Η εμπειρία συμπληρώνεται από VIP εισόδους, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και ειδικές υπηρεσίες φιλοξενίας, στοιχεία που αλλάζουν τον τρόπο που βιώνει κανείς έναν αγώνα μπάσκετ. Γενικότερα, οι Ισπανοί έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στο γαστρονομικό σκέλος και υποστηρίζουν πως εντός του γηπέδου τους «φιλοξενούν» ορισμένα από τα καλύτερα και γευστικότερα εστιατόρια της πόλης.

Εντός του συγκροτήματος λειτουργούν επίσης μουσείο της ομάδας, επίσημο κατάστημα και οργανωμένα tours, ενώ στους διαδρόμους υπάρχουν αφιερώματα στους legends της Βαλένθια με ειδικό φωτισμό και οπτικό υλικό που συνδέει το παρελθόν με το παρόν του συλλόγου.

Το project όμως δεν περιορίζεται μόνο στο κεντρικό γήπεδο. Υπάρχει βοηθητικό γήπεδο για προπονήσεις, ενώ σε κοντινή απόσταση έχουν δημιουργηθεί εγκαταστάσεις με 13 επιπλέον courts που εξυπηρετούν τις ακαδημίες και την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού. Το γυμναστήριο είναι επίσης τελευταίας τεχνολογίας, με εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στα standards κορυφαίων επαγγελματικών ομάδων.

Στους επαγγελματικούς χώρους, ξεχωρίζουν οι αίθουσες video analysis, το σύγχρονο media room και η υψηλών προδιαγραφών αίθουσα Τύπου, στοιχεία που δείχνουν πως η εγκατάσταση σχεδιάστηκε με βάση τις απαιτήσεις της σύγχρονης αθλητικής βιομηχανίας.

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως, όπως παραδέχονται και άνθρωποι του οργανισμού, το γήπεδο διαθέτει τόσες λειτουργίες και δυνατότητες που ακόμη και εργαζόμενοι της ομάδας δεν έχουν εξοικειωθεί πλήρως με όλες τις υποδομές του. Το επίπεδο ασφάλειας είναι ιδιαίτερα υψηλό, με πρόσβαση σε συγκεκριμένους διαδρόμους να επιτρέπεται μόνο μέσω ειδικών διαπιστεύσεων, ακόμη και για μέλη του προσωπικού.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην προσβασιμότητα, με ειδικά διαμορφωμένες θέσεις για άτομα με κινητικές δυσκολίες, πολλαπλούς ανελκυστήρες και σήμανση σε γραφή Braille, ώστε η εμπειρία να είναι πραγματικά ανοιχτή για όλους.

Παράλληλα, η Roig Arena επιχειρεί να ενσωματώσει και ένα σύγχρονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές, έχει εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1 MW, ενώ υπάρχουν και σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, δείχνοντας μια κατεύθυνση προς πιο βιώσιμες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Στο κομμάτι της εμπειρίας φιλάθλου, η γαστρονομία, όπως τονίστηκε λίγο παραπάνω, αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος της ταυτότητας του γηπέδου. Υπάρχουν περισσότερα από 35 σημεία φαγητού και ποτού σε ημέρες αγώνων, αλλά και μόνιες επιλογές εστίασης που λειτουργούν όλο τον χρόνο, με έμφαση τόσο στην τοπική κουζίνα όσο και σε πιο σύγχρονες επιλογές street food.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αναφέρουν οι άνθρωποι της Βαλένθια είναι πως τα παιχνίδια δεν θεωρούνται εύκολα sold out, όχι λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, αλλά επειδή σημαντικό μέρος της χωρητικότητας αφορά τις corporate σουίτες, οι οποίες δεν καταλαμβάνονται πάντα στο σύνολό τους.

Η συνολική εικόνα παραπέμπει σε ένα γήπεδο που προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει το τι σημαίνει σύγχρονη έδρα στην Ευρώπη. Η Roig Arena δεν προσπαθεί μόνο να καλύψει τις ανάγκες μιας ομάδας Euroleague, αλλά να δημιουργήσει ένα πολυεπίπεδο αθλητικό και ψυχαγωγικό οικοσύστημα.

Το αν αποτελεί το κορυφαίο γήπεδο της διοργάνωσης ίσως να παραμένει θέμα σύγκρισης και γούστου, καθώς η Euroleague διαθέτει ήδη εντυπωσιακές έδρες, όπως το "Telekom Center" του Παναθηναϊκού, το "SAP Garden" που φιλοξενεί τη Μπάγερν Μονάχου και η "Zalgirio Arena" της Ζαλγκίρις Κάουνας.

Αυτό που δύσκολα αμφισβητείται, πάντως, είναι πως η Βαλένθια απέκτησε ένα γήπεδο που την τοποθετεί με αξιώσεις στη νέα εποχή των σύγχρονων ευρωπαϊκών αθλητικών εγκαταστάσεων.