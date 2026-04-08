Αταμάν: «Με την Μπαρτσελόνα παίξαμε το καλύτερο μπάσκετ μέσα στην χρονιά» - Τι είπε για την αυτοθυσία του Τζέριαν Γκραντ

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Βαλένθια (21:45, 9/4) τόνισε πως στο ματς με την Μπαρτσελόνα οι «πράσινοι» έπαιξαν το καλύτερο μπάσκετ μέσα στην χρονιά, ενώ αποθέωσε τον Τζέριαν Γκραντ για την αυτοθυσία του να παίξει με κάταγμα. Αποστολή στην Βαλένθια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πριν από το παιχνίδι θέλω να πω συλλυπητήρια για τους δύο ανθρώπους του αθλητισμούς που χάθηκαν, τον Μιρτσέα Λουτσέσκου που υπήρξε προπονητής στην Τουρκία, την Γαλατάσαραϊ, την Μπεσίκτας και γιος του είναι τώρα προπονητής στον ΠΑΟΚ, αλλά και τον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, που ήταν ένας εξαιρετικός προπονητής μπάσκετ και είχε υπάρξει αντίπαλός μου. Χάσαμε δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους στον αθλητισμό. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους και την ευρωπαϊκή αθλητική κοινότητα»

Για το ματς με την Βαλένθια: «Χθες κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στην Βαρκελώνη, παίξαμε πολύ έξυπνα και αμυντικά παίξαμε ομαδικά. Επιθετικά ίσως παίξαμε τον καλύτερο μπάσκετ μας για φέτος. Όλοι έπαιξαν για την ομάδα, μοιράσαμε την μπάλα και είχαμε καλή επιλογή στα σουτ. Οι παίκτες μας ήταν 100% συγκεντρωμένοι.Τώρα το επόμενο παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια είναι διαφορετικό. Η Βαλένθια τρέχει πολύ, έχει ένα πολύ διερυμένο rotation και κάθε 3-4 λεπτά κάνει αλλαγές. Οι γκαρντ τους, όπως ο Μοντέρο και ο Τέιλορ είναι πολύ αθλητικοί και καλοί σκόρερ. Και οιο ψηλοί τους είναι αθλητικοί και τρέχουν, ιδίως εντός έδρας. Πρέπει να παίξουμε έξυπνα. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς βαθμολογικά».

Για τα συναισθήματα αυτών και των παικτών του μετά το σπουδαίο διπλό στην Βαρκελώνη: «Πριν πάμε στην Ισπανία είπα στους παίκτες μου: αν αυτές οι ομάδες ήρθαν και μας κέρδισαν στο ΟΑΚΑ, τώρα είναι η δική μας ώρα. Αν είμαστε καλή ομάδα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε ένα τέτοιο παιχνίδι. Κάναμε ένα πολύ καλό ματς, αλλά δεν πρέπει να παρασυρθούμε συναισθηματικά, γιατί είναι απλά ένα παιχνίδι κανονικής διάρκειας».

Για το αν θα προσπαθήσει οδηγήσει το παιχνίδι στο 5 εναντίον 5: «Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να παίξουμε καλά στην επίθεση, να μην κάνουμε λάθη, να έχουμε τον έλεγχο και να έχουμε καλές επιστροφές, για να σταματήσουμε τον αιφνιδιασμό τους. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είμαστε πιο physical ομάδα και θα πρέπει να το δείξουμε αυτό σε αυτό το παιχνίδ»

Για το πόσο κοντά είναι να δούμε τον Παναθηναϊκό συγκεντρωμένο και καλό για 40'; «Χθες βρεθήκαμε να κερδίζουμε με 30 πόντους, οπότε τα τελευταία λεπτά δεν μας ένοιαζε,γιατί είχαμε ήδη καλύψη τη διαφορά 8 πόντων από το πρώτο παιχνίδι. Για αυτό και δεν πήρα time-out στα τελευταία 2 λεπτά, από σεβασμό στην Μπαρτσελόνα. Το ματς με τη Χάποελ ήταν διαφορετικό. Είχαμε κάνει ένα πολύ καλό ματς, αλλά χάσαμε τα πάντα στα τελευταία 4-5 λεπτά. Ειδικά επιθετικά που δεν μπορούσαμε να βρούμε εύκολα σκορ ή να βάλουμε τα κλασσικά μας σουτ.»

Για το αν είναι βέβαιος πως η ομάδα του μπορεί να παίξει σαν... playstation μέχρι το τέλος της σεζόν: «Επιθετικά αυτή είναι η νοοτροπία μας. Πριν το ματς μιλήσαμε για τις αμυντικές αδυναμίε της Μπαρτσελόνα, κυκλοφορήσαμε έξυπνα την μπάλα και σε κάθε φάση βρίσκαμε ένα καλό σουτ. Η άμυνά μας ήταν πολύ σημαντική κι έτσι βρήκαμε πόντους στον αιφνιδιασμό. Η μόνη αλλαγή που κάναμε στο τακτικό κομμάτι ήταν ότι βάλαμε τον Ματίας Λεσόρ να μαρκάρει τον Τόκο Σενγκέλια και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πάνω στον Γιαν Βέσελι. Αυτό δούλεψε. Καμία φορά είναι η τύχη του προπονητή. Κάποιες φορές η στρατηγική σου δουλεύει, κάποιες άλλες όχι. Χθες δούλεψε καλά.

Για το πως έχει προετοιμάσει την ομάδα για αύριο: «Για να είμαι ειλικρινής δεν έχουμε προετοιμάσει ακόμα στο 100% τη στατηγική μας για αύριο. Θα κάνουμε χαλαρή προπόνηση και αύριο το πρωί θα καταστρώσουμε την στρατηγική μας»

Για τον Γκραντ: «Χθες ο Γκραντ έκανε πολύ καλή πρώτη περίοδο, αλλά αρχίσαμε να παίζουμε ακόμα καλύτερα στην επίθεση όταν έβαλα στο ματς τον Σλούκα. Ο Σλούκας έκανε εκπληκτικό ματς χθες. Έχουμε και τον Τι Τζέι Σορτς και δεν είναι εύκολο. Ο Τζέριαν έκανε πολύ καλά τη δουλειά του στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως μετά δεν τον χρειαζόμασταν τόσο, γιατί ο Πάντερ ήταν εκτός εκείνη τη στιγμή. Αύριο θα δούμε. Φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε τον Γκραντ. Όλοι οι παίκτες είναι σε καλή φόρμα Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο πρόβλημα να παίξει με το κάταγμα που έχει στο χέρι. Έκανε μεγάλη θυσία και έδειξε τον χαρακτήρα του. Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που θα έπαιζαν σε αυτή την κατάσταση, όμως ξέρει την σπουδαιότητα αυτών των αγώνων. Πάντα είναι σημαντική η συνεισφορά του Τζέριαν στα παιχνίδια, ιδίως αμυντικά. Και έκανε μια θυσία και έπαιξε. Ελπίζω ότι και αύριο θα είναι εντάξει στο παρκέ»