Αντιμέτωπος με τον χρόνο ο Ουεμπανιάμα για τα βραβεία του ΝΒΑ λόγω τραυματισμού

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Βίκτορ Ουεμπανιάμα στα ετήσια βραβεία της χρονιάς του ΝΒΑ, καθώς ο τραυματισμός του τον έχει φέρει αντιμέτωπο με τον χρόνο.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς και ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα βρίσκονται σε μια περίπλοκη κατάσταση, τόσο αγωνιστική όσο και εξωαγωνιστική, καθώς ο Γάλλος αστέρας τραυματίστηκε στα πλευρά στο παιχνίδι κόντρα στους Μπλέιζερς (09/04), και η συμμετοχή του στα εναπομείναντα παιχνίδι είναι αμφίβολη.

Το γεγονός αυτό, πέρα από το αγωνιστικό πλήγμα για τους Σπερς, μπορεί να επηρεάσει και την συμμετοχή του Ουέμπι στα ετήσια βραβεία της χρονιάς του ΝΒΑ, και αυτό διότι για να είσαι επιλέξιμος σε αυτό το event, θα πρέπει να έχεις αγωνιστεί minimum σε 65 αγώνες. Ο Ουεμπανιάμα έχει βρεθεί στο παρκέ σε 63, πράγμα που σημαίνει ότι στα τελευταία τρία παιχνίδια της κανονικής περιόδου, θα πρέπει να αγωνιστεί στα δύο.

Ο γίγαντας των «σπιρουνιών», θεωρείται το φαβορί για το βραβείο του Αμυντικού της Χρονιάς, ενώ είναι προφανές πως εάν καταφέρει και βρεθεί στην τελετή, θα διεκδικήσει και το βραβείο του MVP.

Μέχρι στιγμής στην χρονιά, ο Ουεμπανιάμα μετρά 24.8 πόντους, 11.5 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ και 3.1 τάπες ανά παιχνίδι, όντας η καλύτερη επίδοση της λίγκας.