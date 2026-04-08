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Πανελλήνιο Εφήβων: Οι όμιλοι και το πρόγραμμα της τελικής φάσης

Μπάσκετ
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Το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων βρίσκεται προ των πυλών, με το Άργος Ορεστικό να φιλοξενεί τις οκτώ ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο από τις 15 έως τις 19 Απριλίου.

ΔΕΚΑ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας Πάτρας, ΑΣ Καρδίτσας, ΚΑΟΧ Ευρώπη 87, ΠΑΚ Καλύμνου και Περιστέρι θα δώσουν τη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Α’ Όμιλος αποτελείται από τους: Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΑΣ Καρδίτσας, ΠΑΚ Καλύμνου

Ο Β’ Όμιλος αποτελείται από τους: ΔΕΚΑ, Προμηθέας Πάτρας, ΚΑΟΧ Ευρώπη 87, Περιστέρι

Το πρόγραμμα της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων είναι το εξής:

ΗΜ/ΝΙΕΣ  ΓΗΠΕΔΟ  ΩΡΕΣ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/26 ΑΡΓΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 13.00 
15.30 
18.00 
20.30		 ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΔΕΚΑ  
ΑΕΚ – ΠΑΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 16/04/26 ΑΡΓΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 12.30 
15.00 
17.30 
20.00		 ΠΑΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΕΚΑ – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΑΕΚ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/04/26 ΑΡΓΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 12.00 
14.30 
17.00 
19.30		 ΔΕΚΑ – ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
ΠΑΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΕΚ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/04/26 ΑΡΓΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 14.30 
17.00		 1ος Α’ ΟΜΙΛΟΥ – 2ος Β’ ΟΜΙΛΟΥ (Γ1) 
2ος Α’ ΟΜΙΛΟΥ – 1ος Β’ ΟΜΙΛΟΥ (Γ2)
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/04/26 ΑΡΓΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 13.00 
15.30		 ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Γ1 – ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Γ2 (3η & 4η θέση)
ΝΙΚΗΤΗΣ Γ1 – ΝΙΚΗΤΗΣ Γ2 (1η & 2η θέση)
Πανελλήνιο Εφήβων: Οι όμιλοι και το πρόγραμμα της τελικής φάσης