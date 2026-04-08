Πανελλήνιο Εφήβων: Οι όμιλοι και το πρόγραμμα της τελικής φάσης

ΔΕΚΑ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας Πάτρας, ΑΣ Καρδίτσας, ΚΑΟΧ Ευρώπη 87, ΠΑΚ Καλύμνου και Περιστέρι θα δώσουν τη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Ο Α’ Όμιλος αποτελείται από τους: Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΑΣ Καρδίτσας, ΠΑΚ Καλύμνου
Ο Β’ Όμιλος αποτελείται από τους: ΔΕΚΑ, Προμηθέας Πάτρας, ΚΑΟΧ Ευρώπη 87, Περιστέρι
Το πρόγραμμα της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων είναι το εξής:
|ΗΜ/ΝΙΕΣ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΕΣ
|ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
|ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/26
|ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
|13.00
15.30
18.00
20.30
|ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΔΕΚΑ
ΑΕΚ – ΠΑΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
|ΠΕΜΠΤΗ 16/04/26
|ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
|12.30
15.00
17.30
20.00
|ΠΑΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΕΚΑ – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΑΕΚ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/04/26
|ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
|12.00
14.30
17.00
19.30
|ΔΕΚΑ – ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΠΑΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΕΚ
|ΣΑΒΒΑΤΟ 18/04/26
|ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
|14.30
17.00
|1ος Α’ ΟΜΙΛΟΥ – 2ος Β’ ΟΜΙΛΟΥ (Γ1)
2ος Α’ ΟΜΙΛΟΥ – 1ος Β’ ΟΜΙΛΟΥ (Γ2)
|ΚΥΡΙΑΚΗ 19/04/26
|ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
|13.00
15.30
|ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Γ1 – ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Γ2 (3η & 4η θέση)
ΝΙΚΗΤΗΣ Γ1 – ΝΙΚΗΤΗΣ Γ2 (1η & 2η θέση)