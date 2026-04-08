Στο σκάκι του Μπαρτζώκα ο Ντόρσεϊ είναι… Βασιλιάς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άλλαξε το… τσιπάκι του Τάιλερ Ντόρσεϊ στους περσινούς τελικούς του πρωταθλήματος, ο ομογενής γκαρντ αναγεννήθηκε στο Eurobasket του καλοκαιριού και πλέον είναι ο… Βασιλιάς στο σκάκι της φετινής Ευρωλίγκας και του Έλληνα τεχνικού.

Μπορεί κάποιοι να διαφωνήσουν με τον τίτλο, καθώς οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού θεωρούν πως ο… Βασιλιάς στο παιχνίδι του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι ο Σάσα Βεζένκοφ (και λογικό είναι), ωστόσο η φετινή χρονιά του Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι «βασιλική».

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Μ. Τρίτης «έπνιξε» την Ρεάλ στο ΣΕΦ, «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας και φουλάρει πλέον για την πρωτιά στην κανονική διάρκεια.

Στον «ερυθρόλευκο» οργανισμό δεν πιστεύουν σε… κατάρες, αναφορικά με την πρώτη θέση. Άλλωστε το να βγεις πρώτος σε αυτό τον μαραθώνιο της Euroleague αποδεικνύει το πόσο σταθερός ήσουν μέσα στην χρονιά, με τους Πειραιώτες να μην χάνουν την πυξίδα από τον προορισμό τους, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις.

Πριν πιάσουμε τα θετικά της χθεσινής εμφάνισης του Ολυμπιακού, θα σταθούμε στο μόνο αρνητικό. Το «ερυθρόλευκο» μπλακ-άουτ στα 4’ του δεύτερου δεκαλέπτου. Οι παίκτες της ομάδας του Λιμανιού μετά το 35-22 στο 11’ εξαφανίστηκαν από το παρκέ του φαληρικού γηπέδου και η πεντάδα των Ουόκαπ-Φουρνιέ-ΜακΚίσικ-Πίτερς-Χολ αποδείχθηκε προβληματική και στις δυο πλευρές του παρκέ.

Ο Γάλλος γκαρντ ταλαιπωρούνταν από στομαχικές διαταραχές και όπως ήταν λογικό έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, οι Ουόκαπ-ΜακΚίσικ δεν μπορούσαν να απειλούσαν από μακριά, με τους Ταβάρες και Λάιλς να γυρνούν μόνοι τους το παιχνίδι για την «Βασίλισσα». Όταν το σχήμα ισορρόπησε με την είσοδο των Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Τζόσεφ στο 15’ τότε ο Ολυμπιακός ξαναβρήκε τον καλό του εαυτό.

Στα θετικά τώρα… Όπως αναλύθηκε και στην χθεσινή Magic Euroleague ο Τάιλερ Ντόρσεϊ άλλαξε… τσιπάκι στους περσινούς τελικούς, αναγεννήθηκε βρίσκοντας την φόρμα του στο Eurobasket, με τον Βασίλη Σπανούλη να του δίνει απόλυτη ελευθερία και φέτος δείχνει γιατί ο Ολυμπιακός τον κράτησε στο ρόστερ του.

Μπορεί το παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον Σάσα Βεζένκοφ, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και ο φετινός ΜVP της κανονικής διάρκεια, ωστόσο αυτό που προσφέρει ο Ντόρσεϊ στο παρκέ – ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο – είναι το κάτι διαφορετικό που έλειπε από τους Πειραιώτες.

Ο ομογενής γκαρντ αυτή την χρονιά παίζει σαν… killer. Δίνει αυτό που λείπει από το παιχνίδι του Γιώργου Μπαρτζώκα. Το απρόβλεπτο, το σκορ από ατομικές προσπάθειες που έχει ανάγκη όσο τίποτα άλλο ο Ολυμπιακός.

Πλέον ο Ντόρσεϊ παίζει με την ψυχολογία στα ύψη γιατί ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» του έχει δώσει ένα… διάδρομο ελευθερίας. Και η απόδειξη δεν είναι το χθεσινό παιχνίδι, αλλά η αγωνιστική εικόνα του από την αρχή της χρονιάς. Αν κάτι ανήκει στο Ντόρσεϊ φέτος είναι το βραβείο του MVP στο… πρώτο δεκάλεπτο. Ο 30χρονος άσος στις περισσότερες των περιπτώσεων παίρνει την πρώτη επίθεση στο παιχνίδι των Πειραιωτών και συνήθως πραγματοποιεί φοβερή 1η περίοδο, έχοντας τρομερά ποσοστά, ενώ αν βρει ρυθμό είναι ασταμάτητος.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι αυτός που έχει κάνει… επανεκκίνηση στο μυαλό του Ντόρσεϊ. Από ξένο σώμα την περσινή σεζόν, σε κύριο εκφραστή των επιθέσεων και πρωταγωνιστή την φετινή σεζόν.

Αντί επιλόγου, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ενδεχομένως να είναι η λύση στο πρόβλημα του Ολυμπιακού. Όταν τα παιχνίδια είναι «κλειστά» στο φινάλε ο ομογενής γκαρντ, ενίοτε μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ, είναι οι κατάλληλοι παίκτες να πάρουν την μπάλα όταν αυτή… καίει.