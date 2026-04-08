«Και οι Σέλτικς στο κόλπο για την απόκτηση του Γιάννη»!

Και οι Σέλτικς φαίνεται πως είναι στο κόλπο για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Οι μνηστήρες συνεχώς κι αυξάνονται για τον «Greek Freak», με το «ΝΥ Τimes» να αναφέρει πως και οι Σέλτικς είναι ανάμεσα στις ομάδες που θα κυνηγήσουν το καλοκαίρι την απόκτηση του Γιάννη.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Έλληνας σούπερ σταρ θα αποτελέσει παρελθόν από τους Μπακς, με τη σχέση των δύο πλευρών να έχει φτάσει στα άκρα πλέον και να αναζητείται ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Γιάννη.

Τα δημοσιεύματα πολλά, με ένα εξ αυτών να τοποθετεί στη λίστα με τους ενδιαφερόμενους για τον «Greek Freak» τους Σέλτικς, σε μία κίνηση που θα προκαλούσε σεισμό στο ΝΒΑ.