Παπανικολάου: «Σε κάθε παιχνίδι παίζουμε για να κερδίζουμε, χωρίς να κοιτάζουμε πρώτη και δεύτερη θέση»

Ο Κώστας Παπανικολάου σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Χάποελ σημείωσε πως οι «ερυθρόλευκοι» σε κάθε παιχνίδι παίζουν για να κερδίσουν χωρίς να κοιτούν σε τι θέση θα καταλήξουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σε κάθε παιχνίδι παίζουμε για να κερδίσουμε. Δεν κοιτάζουμε πρώτη, δεύτερη θέση. Θέλουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Αν είναι η πρώτη θέση, θα είναι η πρώτη θέση. Αν είναι η δεύτερη θέση, θα είναι η δεύτερη θέση. Όπου καταλήξουμε. Θα είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε, απέναντι σε μία πολύ ποιοτική ομάδα, αδιαμφισβήτητα. Εμείς θα έχουμε κόσμο στο πλευρό μας, από όσο γνωρίζουμε. Κι όλοι μαζί, να παλέψουμε για τη νίκη.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε ομάδα να έχει παίκτες που έχουν τέτοιες βραδιές και ο Ντόρσεϊ είχε πολλές τέτοιες φέτος. Είναι μεγάλο συν για εμάς, μεγάλο συν για την ομάδα. Βοηθάει στο να έρχονται τα θετικά αποτελέσματα, όπως και άλλα παιδιά. Και είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες βραδιές στα μεγάλα παιχνίδια.

Η συμβολή του Σάσα στην ομάδα είναι τεράστια. Ίσως και ο ίδιος να έχει ένα έξτρα κίνητρο που θα παίξει στη χώρα του, μπροστά στους ανθρώπους του. Ευελπιστούμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά κι ότι θα έχει άλλο ένα βράδυ από αυτά που μας έχει συνηθίσει.

Όχι, σε καμία περίπτωση Είναι πολύ σημαντικό για μένα το τι έχω καταφέρει σαν προσωπικό στόχο, να βρίσκομαι τόσα χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι μια ανταμοιβή των κόπων μου και συνεχίζω. Αλλά αυτά είναι ατομικά, που τα βλέπεις σε δεύτερο χρόνο. Το πρώτο είναι να κερδίζει η ομάδα και να προχωράμε όλοι μαζί»