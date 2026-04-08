Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ... από άλλη ματιά (vid)

Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης και η παρακάμερα των «ερυθρολεύκων» δεν άφησε τίποτα... «κρυφό».

Η ομάδα του Πειραιά πήρε την νίκη απέναντι στην Ρεάλ στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας με 102-88 για την 36η στροφή της Euroleague, και παρέμεινε μόνη πρώτη στην βαθμολογία με ρεκόρ 24-12.

O κόσμος γέμισε το γήπεδο, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα χάρισαν αρκετό θέαμα, όμως ένας έκλεψε την παράσταση λίγο παραπάνω, και δεν ήταν άλλος από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Έλληνας γκαρντ του Ολυμπιακού έκανε career - high με τους 37 πόντους που πέτυχε και αποθεώθηκε από τους «ερυθρόλευκους» οπαδούς.

Δείτε το βίντεο από την παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός: