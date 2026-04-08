ΚΑΕ Ολυμπιακός για Βουγιόσεβιτς: «Ένας αληθινός δάσκαλος του αθλήματος» (pic)

Το δικό του «αντίο» στον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς είπε ο Ολυμπιακός με μία ανάρτησή του στα social media.

O Ντούσκο Βουγιόσεβιτς απεβίωσε σε ηλικία 67 ετών και ο Ολυμπιακός είπε το δικό του «αντίο» στον θρυλικό προπονητή.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι για την απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς.

Ένας αληθινός δάσκαλος του αθλήματος και ένας προπονητής που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το πάθος, η γνώση και η αφοσίωσή του ενέπνευσαν γενιές παικτών και φιλάθλων.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν.

Αναπαύσου εν ειρήνη, Προπονητά» αναφέρει η «ερυθρόλευκη» ανάρτηση.