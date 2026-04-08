Το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox.

Παπαθεοδώρου: «Με ή χωρίς πλεονέκτημα, αν είναι έτσι ο Παναθηναϊκός, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα» (vid)