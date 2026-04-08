Κορυφαίος Ισπανός ρεπόρτερ αποθεώνει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό: «Τι ομαδάρες, διέλυσαν Μπάρτσα και Ρεάλ»!

Οι δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες αναμετρήθηκαν με τις δύο καλύτερες ισπανικές και το σκορ έγραψε… 2-0. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην Μπαρτσελόνα μέσα στο «Palau Blaugrana» και πήρε μία πολύτιμη νίκη με 93-79.
Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός διέλυσε την Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ, με τους «ερυθρόλευκος» να πανηγυρίζουν τη νίκη με 102-88.
Μάλιστα, οι εμφανίσεις των δύο «αιωνίων» έκαναν μέχρι και τους Ισπανούς να… υποκλιθούν. Ο κορυφαίος Ισπανός ρεπόρτερ, Τζεράρντ Σολέ, είχε τα καλύτερα να πει για τις δύο ελληνικές ομάδας, τονίζοντας πως σοβαρεύουν στην πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν.
«+19 για τον Ολυμπιακό απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης στον Πειραιά.
+26 για τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο Παλάου.
Οι δύο ελληνικές ομάδες σοβαρεύουν. Πόσο σπουδαίες ομάδες» έγραψε στην ανάρτησή του.
+19 para Olympiacos ante el Real Madrid en El Pireo.— Gerard Solé (@gsole14) April 7, 2026
+26 para Panathinaikos ante el Barça en el Palau.
Se ponen serios los dos griegos. Qué equipazos.