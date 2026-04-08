Κορυφαίος Ισπανός ρεπόρτερ αποθεώνει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό: «Τι ομαδάρες, διέλυσαν Μπάρτσα και Ρεάλ»!

Ο Ισπανός ρεπόρτερ, Τζεράρντ Σολέ, «υποκλίθηκε» στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR και τον Ολυμπιακό για τις εμφανίσεις τους απέναντι σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα.

Οι δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες αναμετρήθηκαν με τις δύο καλύτερες ισπανικές και το σκορ έγραψε… 2-0. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην Μπαρτσελόνα μέσα στο «Palau Blaugrana» και πήρε μία πολύτιμη νίκη με 93-79.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός διέλυσε την Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ, με τους «ερυθρόλευκος» να πανηγυρίζουν τη νίκη με 102-88.

Μάλιστα, οι εμφανίσεις των δύο «αιωνίων» έκαναν μέχρι και τους Ισπανούς να… υποκλιθούν. Ο κορυφαίος Ισπανός ρεπόρτερ, Τζεράρντ Σολέ, είχε τα καλύτερα να πει για τις δύο ελληνικές ομάδας, τονίζοντας πως σοβαρεύουν στην πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν.

«+19 για τον Ολυμπιακό απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης στον Πειραιά.

+26 για τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο Παλάου.

Οι δύο ελληνικές ομάδες σοβαρεύουν. Πόσο σπουδαίες ομάδες» έγραψε στην ανάρτησή του.