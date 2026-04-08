Γενέθλια με… έκπληξη και συνθήματα για τον Όσμαν! (vid)

Ο Τζέντι Όσμαν έχει σήμερα (8/4) γενέθλια και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού Aktor του επιφύλασσαν μία όμορφη έκπληξη και… το αγαπημένο του σύνθημα. Αποστολή στην Ισπανία.

Ο Παναθηναϊκός Aktor πήρε μία μεγάλη νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα και έχει μπροστά του τώρα το ματς με τις «Νυχτερίδες».

Το «τριφύλλι» σε λίγη ώρα θα πετάξει για την Βαλένθια και έχει μαζί του τον κόσμο του στην πτήση τσάρτερ. Οι «πράσινοι» οπαδοί γνώριζαν πως ο Τζέντι Όσμαν έχει σήμερα (8/4) γενέθλια και του τραγούδησαν για τα χρόνια πολλά, με τον Τούρκο να είναι χαμογελαστός και ευδιάθετος.

Μάλιστα, στην συνέχεια ξεκίνησαν να τραγουδούν και το αγαπημένο του σύνθημα, το οποίο τραγούδησε και αυτός σε άπταιστα ελληνικά, όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο.