Θύρα 13: «Βλέπουμε σύμπνοια Αστυνομίας, Περιφέρειας, Αθηναϊκού - Θα τα θυμόμαστε όλα αυτά» (pic)

Η Θύρα 13 με ανακοίνωσή της αναφέρθηκε στην τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών αλλά και στην απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών στην Βύρωνα για τους τελικούς της Α1 Γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός έχει τιμωρηθεί με κεκλεισμένων των θυρών για τον τελικό με τον Αθηναϊκό, ενώ η ΕΛΛΑΣ σε συνεργασία με την ομάδα του Περιφερειάρχη Αττικής ανακοίνωσαν πως δεν ισχύει η προκήρυξη και το 20% και έτσι το «τριφύλλι» δεν θα έχει μαζί του τον κόσμο ούτε στα εκτός έδρας ματς.

Η Θύρα 13 προχώρησε σε ανακοίνωση σχολιάζοντας τα όσα συμβαίνουν, κάνοντας λόγω για σύμπνοια Αστυνομίας–Περιφέρειας–Διοίκησης Αθηναϊκού με σκοπό των αποκλεισμό των «πράσινων» οπαδών και τη μη τήρηση των αρχικά συμφωνηθέντων.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σε μία εβδομάδα από τώρα ξεκινάνε οι τελικοί του μπάσκετ γυναικών (το αφήγημα του μονοαθλητικού θα το πιάσουμε σε άλλη αναφορά σύντομα, ρε κλόουν).

Με 1 παιχνίδι στη μη φυσική έδρα μας, και αυτό κεκλεισμένων των θυρών, και εκεί που λες ότι τουλάχιστον θα έχεις αυτό που δικαιούσαι βάσει νόμου και προκήρυξης, με το 20% στην έδρα του Αθηναϊκού στον καταπράσινο Βύρωνα (εκεί που κάποιοι χάνουν τον δρόμο), βλέπουμε την πλήρη σύμπνοια Αστυνομίας – Περιφέρειας – Διοίκησης Αθηναϊκού, με τρομερές φαντασιώσεις και ιστορίες με δράκους, τέρατα και κακούς Παναθηναϊκούς, με σκοπό τον αποκλεισμό και τη μη τήρηση των .

Θα τα θυμόμαστε όλα αυτά, κύριε Χαρδαλιά, κάθε φορά που θα πρέπει, ώστε να σου θυμίζουμε πού μας κατέταξες.

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΟΥ!!!

ΘΥΡΑ 13 – 1966».