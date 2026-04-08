Euroleague: Τρίτος στην λίστα με τα περισσότερα παιχνίδια ο Παπανικολάου

Ο Κώστας Παπανικολάου «έγραψε» τη δική του ιστορία στην Euroleague στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει με 102-88 την Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι που ο Κώστας Παπανικολάου «έγραψε» τη δική του ιστορία.

Και αυτό γιατί έφτασε τα 425 παιχνίδια στην διοργάνωση και ισοφάρισε στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας τον Κάιλ Χάινς. Σημειώνεται πως δεύτερος είναι ο Κώστας Σλούκας με 461 αγώνες και στην κορυφή βρίσκεται ο Σέρχιο Γιουλ με 479 ματς.