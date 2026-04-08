Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια: «Να συγκεντρωθούμε στην Βαλένθια» (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε μία κομβική νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 93-79 και πλέον έχει μπει σε… τροχιά play-offs. Μετά το ματς, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια και τους έδωσε τα εύσημα για την εμφάνιση που έκαναν και στις δύο μεριές του παρκέ για 36-37 λεπτά.
Βέβαια, τόνισε πως πρέπει να αφήσουν πίσω τους αυτό το ματς, να ξεκουραστούν και να συγκεντρωθούν στην σημαντική αναμέτρηση με την Βαλένθια.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Όκει, πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια, για 36-37 λεπτά παίξαμε τέλειο μπάσκετ, αμυντικά και επιθετικά. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε και να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με την Βαλένθια, που θα είναι ακόμα ένα πολύ σημαντικό ματς για εμάς. Όκει, μπράβο, πάμε».
Δείτε το βίντεο:
Coach Ergin Ataman congratulates our team on an exceptional road performance, while keeping the focus sharp for another important game ahead in Valencia. 💪— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 8, 2026
Watch the full Coach’s speech on CLUB 1908: https://t.co/SIsT5VWF7w 📲#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/Hf8ZYfAwQJ