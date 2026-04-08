Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια: «Να συγκεντρωθούμε στην Βαλένθια» (vid)

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως οι «πράσινοι» πρέπει να συγκεντρωθούν στο ματς με την Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε μία κομβική νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 93-79 και πλέον έχει μπει σε… τροχιά play-offs. Μετά το ματς, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια και τους έδωσε τα εύσημα για την εμφάνιση που έκαναν και στις δύο μεριές του παρκέ για 36-37 λεπτά.

Βέβαια, τόνισε πως πρέπει να αφήσουν πίσω τους αυτό το ματς, να ξεκουραστούν και να συγκεντρωθούν στην σημαντική αναμέτρηση με την Βαλένθια.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Όκει, πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια, για 36-37 λεπτά παίξαμε τέλειο μπάσκετ, αμυντικά και επιθετικά. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε και να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με την Βαλένθια, που θα είναι ακόμα ένα πολύ σημαντικό ματς για εμάς. Όκει, μπράβο, πάμε».

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